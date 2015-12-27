Kocaeli’nden Ziyaret

Prof. Dr. Abdullah Korkmaz Başkanlığındaki Malatya Aydınlar Ocağı, İzmitli misafirlerini ağırladı. Kocaeli Aydınlar Ocağı’ndan bir grup Malatya’yı ziyaret etti.

Malatya Aydınlar Ocağının misafiri olarak gelen Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Ahsen Okyar, Ecz. Selçuk Arslan, Ziraat Mühendisi Hasan Uzunhasanoğlu ve Endüstri Mühendisi Mustafa Tokadan meydana gelen Kocaeli kafilesi Malatyada; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Korkmaz, Rektörlük Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karagöz, Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Kutlu ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kayayı ziyaret etti.

Malatya Aydınlar Ocağı ziyaretinde Başkan Prof. Dr. Abdullah Korkmaz tarafından karşılanan Kocaeli Aydınlar Ocağı heyeti ve burada Prof. Dr. Cemal Özcan, Prof. Dr. Süheyla Ünal, Doç. Dr. Taner Tatar, Yrd. Doç. Dr. Tuncay Özdemir, Doç. Dr. Hüsniye Canbay Tatar, Dr. Utku Çakıl ile de görüşme imkanı buldu.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Kutluya İzmitte yaşayan babası Kocaeli İl Müftülüğünden emekli Hikmet Kutlunun selamını da getiren İzmit Heyeti, Malatyanın tarihi ve turistik mekanlarını da görme fırsatı buldu.