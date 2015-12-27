‘Köklü Görüşün Temsilcisiyiz’

Halkın Sesi Partisi (Has Parti) Malatya milletvekili adayları, Pütürge ilçesini ziyaret etti.

Has Parti ilçe seçim bürosunun açılışında konuşan Has Parti Malatya İl Başkanı Mustafa Özhüsrev, “Fiziken, hukuken yeni kurulmuş bir partiyiz. Fakat düşüncesi, zihniyeti, inancı ve temsil ettiği görüş, Türkiye’nin en köklü görüşlerindendir. Hepimizin öz değerlerini, inandığı değerleri temsil etmeye çalışan ve temsil eden bir anlayışız” dedi.

Partinin Pütürge ilçe başkanı Mustafa Fidan ise Pütürge halkının Has Parti’ye karşı ilgilerinin yoğun olduğunu belirterek, “İnşallah 12 Haziran seçimlerinden sonra milletvekili adaylarımızı mecliste göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından il teşkilatı üyeleri ve milletvekili adayları Pütürge ilçesini ziyaret etti.