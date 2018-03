Kolay Zayıflamanın 15 Yolu!

Kilo problemi olanlar, ağır diyetlere hiç gerek yok. Yemek alışkanlıklarınızda yapacağınız değişikliklerle kısa zamanda kilo verebilirsiniz!



1- Porsiyonları küçültün: Kendinize yasaklar koymak yerine her şeyden küçük miktarlarda tüketin. Böylece mahrumiyet duygusu gelişmez ve bu alışkanlığınızın tamamen değişmesi içinde daha sabırlı olabilirsiniz. Yasaklar koymak bu beslenme tipinden vazgeçmenize sebep olabilir.



2- Çayı ve kahveyi şekersiz için: Her gün beş kesme şeker kullandığınız hesabından yola çıkarsak bakın nasıl bir tablo ortaya çıkıyor: Günde 5 şekerx20=100 kalori enerji veriyor. Her gün sadece 100 kaloriden vazgeçerek ayda 3 bin kalori, yılda 36 bin 500 kalori tasarruf ederek yıl sonunda 5 kg. zayıflayabilirsiniz.



3- Salatanın yağına dikkat: 1 tatlı kaşığı zeytinyağı yeterli. Bundan fazlası 50 kalori demek. Salatanızda zeytinyağı miktarını azaltmak için içinde sirke ve baharat bulunan soslar yaratabilirsiniz. Bu soslara biraz hardal veya yoğurt ekleyebilirsiniz.



4- Haftada 1-2 kez kurubaklagil: Mercimek, nohut, kuru fasulyeyi ihmal etmeyin. Haşlayıp salatalarınıza katabilir, çorbasını yapabilirsiniz. Böylece bitkisel protein kaynağı ve lif bakımından daha zengin beslenmiş olursunuz. Lifler, kansere karşı koruyucu olduğu gibi bağırsak hareketlerini de düzenler.



5- Doymuş yağ tüketimini azaltın: Hayvansal besinlerin; süt, yoğurt, peynir ve etlerin yağsız olanlarını tercih edin. Böylece daha az yağ ve kolesterol almış olursunuz, günlük kalori alımınız da azalmış olur.



6- Alkol tüketimini sınırlandırın: Alkol seviyorsanız tercihiniz şarap olsun. Rakı, votka ve viski yüzde 45-50 oranında alkol içerirken, şarapta bu oran yüzde 12-15. 1 gr. yağ 9 kalori içeriyor, 1 gr. alkolse 7 kalori.

