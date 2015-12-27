Köln’de Yiğit Yeniden Seçildi

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan Malatyalıları çatısı altında toplayan Köln Malatyalılar Derneği’nin 6. genel kurul toplantısı yapıldı ve Hidayet Yiğit yeniden başkanlık görevine seçildi.

Dernek lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda, divan başkanlığını Avrupa Malatyalılar Federasyonu Başkanı Murat Alabaş yaptı. Başkanlığındaki tek liste ile seçime katılan Yiğit, katılanların tümünün oylarını alarak yeniden göreve getirildi.

Seçimden sonra teşekkür konuşması yapan Yiğit, Malatya ile Köln arasında bir köprü olduklarını, Malatya’yı yurt dışında tanıtmak için çeşitli etkinliklerde bulunduklarını, 4 Mart’taki Köln Karnavalı’na da yine Malatya grubu olarak katılıp kayısı dağıtacaklarını söyledi.

Derneğin Hidayet Yiğit başkanlığındaki yönetim kurulunda Bayram Türker, Hüseyin Rahmi Öztürk, Ömer Koç, Elif Sayın, Mustafa Avşar ve Rahmi Avcı görev aldılar.