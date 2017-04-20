Kolonya Cumhuriyeti

Küçük bir kasabanın belediye başkanlığını, olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen (Çağlar Çorumlu) için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke haline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Peker, eşi Mualla (Büşra Pekin) ve danışmanlarıyla birlikte Amerika’yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.

Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017

Yapımı : 2017 – Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Murat Kepez

Oyuncular : Çağlar Çorumlu , Büşra Pekin , Ersin Korkut , Uğur Bilgin , Mahir İpek

Senaryo : Sıla Çetindağ , Murat Kepez , Eray Akyamaner

Yapımcı : BKM

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