Kolonya Cumhuriyeti
Küçük bir kasabanın belediye başkanlığını, olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen (Çağlar Çorumlu) için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke haline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Peker, eşi Mualla (Büşra Pekin) ve danışmanlarıyla birlikte Amerika’yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.
Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017
Yapımı : 2017 – Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Murat Kepez
Oyuncular : Çağlar Çorumlu , Büşra Pekin , Ersin Korkut , Uğur Bilgin , Mahir İpek
Senaryo : Sıla Çetindağ , Murat Kepez , Eray Akyamaner
Yapımcı : BKM
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