Kolpaçino-3.Devre

Özgür (Şafak Sezer), Sabri’den (Aydemir Akbaş) yediği kazığın ardından eşinden ayrılmıştır. Tek geçim kaynağı film çekimi için evini kiralayan yapımcılardır. Bir tartışma sırasında ünlü mafya babası ‘Başkan’ın (Erkan Petekkaya) adamlarından biriyle telefonu karışır. Yine elinde kalan zarfta kirasını umarken 20 tane 1 milyon dolarlık banknot bulur. Parayı alıp kaçmaya heveslenen Özgür’ün peşini, Başkan ve adamları bırakmayacaktır.

Vizyon Tarihi: 11 Mart 2016

Yapımı : 2016 – Türkiye

Tür : Komedi , Macera , Suç

Süre: 93 Dak.

Yönetmen : Şafak Sezer

Oyuncular : Şafak Sezer , Erkan Petekkaya , Aydemir Akbaş , Ferdi Akarnur , Tuğba Melis Türk

Senaryo : Şafak Sezer

Yapımcı : –

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