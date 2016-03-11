Kolpaçino-3.Devre
Özgür (Şafak Sezer), Sabri’den (Aydemir Akbaş) yediği kazığın ardından eşinden ayrılmıştır. Tek geçim kaynağı film çekimi için evini kiralayan yapımcılardır. Bir tartışma sırasında ünlü mafya babası ‘Başkan’ın (Erkan Petekkaya) adamlarından biriyle telefonu karışır. Yine elinde kalan zarfta kirasını umarken 20 tane 1 milyon dolarlık banknot bulur. Parayı alıp kaçmaya heveslenen Özgür’ün peşini, Başkan ve adamları bırakmayacaktır.
Vizyon Tarihi: 11 Mart 2016
Yapımı : 2016 – Türkiye
Tür : Komedi , Macera , Suç
Süre: 93 Dak.
Yönetmen : Şafak Sezer
Oyuncular : Şafak Sezer , Erkan Petekkaya , Aydemir Akbaş , Ferdi Akarnur , Tuğba Melis Türk
Senaryo : Şafak Sezer
Yapımcı : –
sinemalar.com
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