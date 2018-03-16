“Koltuk İçin Değil Ülkenin Geleceği İçin İttifak Kurduk”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Şeker Fabrikaları’nın özelleştirilmesine karşı çıktıklarını ifade ederek, “Ankara’da bir ittifak kurmaya çalışıyor. İsmini ‘Cumhur İttifakı’ koyuyor. Bu ittifak çıkar, koltuk ittifakıdır. Bizde bu ittifakta vatan, millet, ülkenin geleceği, cumhuriyetin kazanımları için bu ittifakta olmaktan büyük onur duyuyoruz. Gelecek, koltuk için ittifak kurmuyoruz, ülkenin geleceği, değerleri için bir ittifak kurmuş durumdayız” dedi.

CHP Malatya İl Teşkilatı’nda, İl Başkanı Enver Kiraz’ında katılımıyla basın toplantısı düzenleyen Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine bir komisyon kurulduğunu ve şuana kadar 20 Şeker Fabrikası’nı ziyaret ederek, işçilerle bir araya geldiklerini kaydetti.

“ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN İTTİFAK KURDUK”

Ağbaba, konuşmasında ‘Cumhur İttifakı’na atıfta bulunarak, “Şeker Fabrikaları gündemde, Genel Başkanımızın talimatıyla oluşturduğumuz bir heyet var. 20 Şeker Fabrikası’nı hep birlikte gezdik. Şeker Fabrikaları’nda övünerek söylemek isterim ki birileri Ankara’da bir ittifak kurmaya çalışıyor. İsmini ‘Cumhur İttifakı’ koyuyor. Bu ittifak çıkar, koltuk ittifakıdır. Şeker Fabrikaları’nda bir ittifak oluşmuş durumda; Saadet, İyi, Demokrat, Doğru Yol Partilisi herkes bir ittifak kurdu. Bunun ismi ekmek, vatan ittifakıdır. Bizde bu ittifakta vatan, millet, ülkenin geleceği, cumhuriyetin kazanımları için bu ittifakta olmaktan büyük onur duyuyoruz. Gelecek, koltuk için ittifak kurmuyoruz, ülkenin geleceği, değerleri için bir ittifak kurmuş durumdayız” ifadelerini kullandı.

“SATILACAK FABRİKALARDA ÇALIŞAN İŞÇİLER İŞSİZ KALACAK”

Ellerindeki Şeker Fabrikası şartnamesinin olduğunu ve Şeker Fabrikaları’nda çalışan insanlar işsiz kalacağını belirten Ağbaba, şunları söyledi: “Şeker işçileri, hükümetin söylediği gibi kamuda çalışamayacaklar. İhale şartnamesine göre, satılacak fabrikalarda çalışan işçiler, emeklilik hakkını kazanmamış olmak ve mevzuatta yer alan koşulları taşımaları kaydıyla 4B kapsamında bir başka kamu kuruluşunda istihdam edilebilecekler. Ancak burada çalışanların yüzde 60-70’i emeklilik hakkını kazanmalarından dolayı, geriye kalanlarda mevzuata takılarak 4B kapsamında bir başka kamu kurumuna geçemeyecek, çalışamayacaklar. Şeker Fabrikaları’nın özelleştirilme kararı Türkiye’nin her kesiminde ortak bir görüşe sebep oldu. Sağcı solcu herkes Şeker Fabrikaları’nın kapatılmasına karşı çıkıyor. Geçmişimize baktığımız zaman Şeker Fabrikalarının Atatürk temellerini attı. İnönü, Adnan Menderes, Demirel, Necmettin Erbakan, Ecevit kurdu. Bu nedenle şeker fabrikaları vatandır, vatanı savunmaktır.”

“ÖZELLEŞTİRMENİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ EN İYİ MALATYALILAR BİLİYOR”

Ağbaba, Şeker Fabrikaları’nın özelleştirilmesine herkesin karşı çıkması gerektiğini ifade ederek, “Sayın Başbakan ‘özelleştirilen kurumlar çalışacak’ diyor. En çok Malatyalıların bilmesi gerekiyor. İnönü Caddesi’nde yürümeye başladığınızda Tekel Sigara Fabrikası vardı. Fabrika aynı şekilde özelleştirildi, ‘çalışacak denildi’ ne oldu, kapandı AVM oldu. Sümerbank var, ‘çalışacak’ dediler, parayla binlerce iş başvuru formu dağıttılar ne oldu Sümerbank’ın yerine AVM geldi. Malatya esnafı bunu hak ediyor. Tekel satılırken sesi çıkmadı. ‘Üç bin lira maaş alıyor, yan gelip yatıyor’ dedi. Tekel kapanınca kendi iş yapmaya devam edecek sandı. Sümerbank kapatılınca esnaf sandı ki iş yapacak. En çok esnafı vurdu. Başbakan ‘özelleştirilen fabrikalar çalışacak’ dedi. Sümerbank, Tekel çalışıyor mu? Bütün Malatya gözünü kapattı bir tek biz sesimizi çıkarttık. Sümerbank 5,9 milyon dolara satıldı, içindeki makineler 3 milyon dolara satılarak o para çıkarıldı. Şeker Fabrikaları’nın zarar ettiği yok. Şeker Fabrikası’nın satışına, özelleştirmeye karşı çıkmak herkesin sorunu. Özelleştirmenin ne anlama geldiğini en çok Malatyalılar biliyor” diye konuştu.

“MALATYA SON DERECE KÖTÜ YÖNETİLİYOR”

Malatya’nın kötü yönetildiğini iddia eden Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuzey Çevreyolu 1989’dan beri gündemde, en son ihalesi yapıldı. 28 Mayıs 2017’de cafcaflı temel atma töreni yapıldı. 2020 Ağustos bitirilecek Kuzey Çevreyolu müteahhit firma ve Karayolları Genel Müdürü kürsüye çağırılarak 2019 Ağustos ayı olması istendi. Söz verildi, bizim Malatyalılar alkışladı. Kuzey Çevreyolu üzerine 4 tane farklı seviyede kavşak, 28 tane alt geçit, 3 tane de Devlet Demiryolları geçidi, 4 tane hidrolik köprü bulunmakta, 10 ay geçti yapılan bir tane geçide benzer bir şey yapmışlar, onun dışında başka bir şey yapılmamış. Ne zaman yapılacak, 2020’ye yetişmesi mümkün değil. 2019’un Ağustos’unda bitirilmesi için mucize gerekiyor. 30 yıl Kuzey Çevreyolunun temelinin atılması beklendi, bir 30 yıl daha beklenmesini bekliyorlar. Herhalde şehrin plakasına göre yatırım yapıyorlar. Plaka 44, iyi ki 60 değil. Çevremizde çevreyolu olmayan tek il Malatya. Elazığ’ın, Adıyaman’ın, Kayseri’nin, Gaziantep’in, Sivas’ın Kahramanmaraş’ın var büyük köy Malatya’nın yok. Rahmetli Mevlüt ağabeyde söylüyordu, Malatya’nın hakkını, hukukunu savunuyoruz. Malatya yönetilmez durumda, Malatya Büyükşehir Belediyesi billboardlara Recep Tayyip Erdoğan’ın resimlerini asıyor. Malatya kimsenin umurunda değil. Malatya son derece kötü yönetiliyor.”

“KAYISICIYI DUYAN, ANLAYAN YOK”

Malatya’daki kar yağışında 40 bin dekarlık alanda kayısı ağaçlarının zarar gördüğünü kaydeden Ağbaba, “Geçtiğimiz aylarda kar yağdı ve Malatya’da çok ciddi bir hasar oldu. Kayısı ağaçlarımızın dalları kırıldı. Çiftçi ne yapacağımı şaşırdı. Bir kanun teklifi verdik. Bu kanun teklifini bizim dışımızda destekleyen olmadı. Darende’nin bir mahallesinde 340, Kuluncak’ın 3 mahallesinde 17, Yazıhan’ın 7 mahallesinde 300, Hekimhan’ın 60 mahallesinde 4 bin 400 kayısı üreticisinin kar ağırlığına bağlı kayısı ağaçlarının dallarının kırıldığı tespiti yapılmış. Sadece Akçadağ’da Levent, Kürecik, Fatih, Balköy, Resuluşağı, Karadere gibi mahallelerde 14 bin ağacın, kar ağırlığına bağlı dal kırılması nedeniyle zarar gördüğü belirtiliyor. Malatya genelinde 40 bin dekar alan afetten etkilenmiş, resmi rakamlar bunu gösteriyor. Bu büyük afet sonrası kanun teklifi verdik maalesef AKP milletvekilleri de dahil bunu desteklemediler. Üreticileri duyan yok. Kayısıcıyı duyan, anlayan yok. Malatya üreticisine afetten dolayı zarar ödemesi yapılmayacak gibi gözüküyor” dedi.

“İSTİKLAL MARŞI DEĞİŞTİRİLECEKSE BU BİZİM MARŞIMIZ OLMAZ”

Ağbaba, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede şu iddialarda bulundu: “AKP Genel Başkanının düzenlemelerini izliyoruz. Önce ‘dinde güncellemeler yapmak’ lazım dedi. Bunu herhalde Cumhuriyet Halk Partisi yapmış olsaydı linç ederlerdi. Sonra bunu toparlamaya çalışıyorlar AKP sözcüleri. Geçtiğimiz gün İstiklal Marşı ile ilgili bestesini beğenmiyormuş. İstiklal Marşı ile ilgili tartışma başlattı, aslında bu tartışmanın sebebi dinde güncellemeden dolayı kendi camiasından çok tepki aldı. Gündem değiştirerek bunu dengelemeye çalışıyor. Şimdi İstiklal Marşının bestesiyle uğraşıyor. Yakında ‘Ankara çok soğuk başkenti değiştirelim’ derse şaşmayın, yakında Türk bayrağı ile ilgili de laf ederse şaşmayın. Buradan söyleyelim bilsin ki böyle marş değiştireceklerse bu marş, bizim marşımız olmaz Türkiye’nin marşı olmaz ancak ve ancak AKP’nin marşı olur. KPSS maalesef bu dönemde resmen yok sayıldı. 90-95-99 puan alan çocuklar gençler sahipleri yok diye, AKP’li milletvekili, il başkanı, bakan tanımıyor diye işe giremiyor. Yanlış anlaşılmasın bu sadece CHP’liler için değil AK Parti’ye oy veren fakir fukara içinde geçerli. Araştırın bakın kimler istisnai kadrodan memur olmuş. Yaptıkları sözlü mülakatlar dillere destan, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın kaç tane torunu var?’ İnfaz koruma memuruna ‘kuduz aşısını kim buldu?’, öğretmene ‘reis denince aklınıza kim geliyor?, Allah’ın varlığını bize kanıtla, gezi eylemlerine katıldın mı?’ SGK müdürlük sınavına girenlere ‘Cumhurbaşkanı seçilirse tek adam olur mu, olmaz mı?’ diye soruluyor. Sözlüyü kazanan 125 üyenin yüzde 124’ü bir sendikanın üyesi çıktı. Sorulan bir soruda şu; ‘bir kirpinin yaklaşık kaç tane iğnesi vardır? Bu şaka değil, mülakatta sorulan sorular.”

Ferdi Durdu- Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com