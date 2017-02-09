Kömekavak’a Kanalizasyon

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde çalışmalarına devam ediyor. Akçadağ İlçesi Kömekavak Mahallesi’nin 4 bin metre kanalizasyon hattı çalışması tamamlandı.

Muhtar Hüseyin Yıldırım : Çalışmalardan Memnunuz

Akçadağ İlçesi kömekavak Mahalle Muhtarı Hüseyin Yıldırım, yapılan hizmetlerden mutluluk duyduklarını ifade ederek, Malatya’nın büyükşehir olmasıyla birlikte hizmetlerin daha çabuk geldiğini söyledi. Muhtar yıldırım, “Yıllardır, mahallemizin kanalizasyon sorunu vardı. Gerekli incelemelerin ardından çalışmalar hemen başladı. Çalışmalardan memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz Dr. Özgür Özdemir ve ekibine mahallelim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dr. Özgür Özdemir: Çalışmalar Tamamlanmak Üzere

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir Akçadağ İlçesi Kömekavak Mahallesi’nin kanalizasyon sorununu çözmek için çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade etti.“ Mahallemiz için, maliyeti 500 bin TL olan 4 bin metre kanalizasyon hattı 73 adet parsel bacası ve 76 adet muayene bacası yapıldı. Şuan itibariyle çalışmalarımızda sona gelindi. Malatya’nın genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Mahallemize ve Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.

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