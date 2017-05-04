Komşuluğu Anlattılar, Kazandılar

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin Komşuluk Kültürü projesi kapsamında lise ve ortaokul seviyesinde başlattığı kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye girenlere Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi konferans salonunda düzenlenen bir programla ödülleri takdim edildi. Programa öğrenciler ve ailelerinin gösterdiği yoğun ilgi dikkatlerden kaçmadı.

Programın ev sahibi olarak söz alan Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, komşuluğun bizim kaybettiğimiz en değerlerimizden biri olduğunu, buna benzer onlarca değerimizi yitirdiğimizi söyledi.

Pektaş; “Onlarca gündem arasında komşuluğu gündeme getirmemizin temel dayanağı bu güzel değerin tadını yaşayanlar olarak çocuklarımıza da miras bırakmak istememizdir.” dedi.

Daha sonra değerlendirme kurlu adına söz alan Türkiye Yazarlar Birliği Malatya İl Temsilcisi Yazar Adil Akkoyunlu, aslında komşuluk kültürü projesi kapsamında düzenlenen bu programın bir yarışma programından ziyade kendi öz kültürümüz olan komşuluğun yeni nesillerin gündemine taşınması açısından bir değer olduğunu belirterek, “Eserleri ile programa değer katan herkesi ve bu düşünceyi hayata geçiren Büyükşehir Kent Konseyi’ni tebrik ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere Genel Sekreter Abdullah Pektaş ve değerlendirme kurulu üyeleri, Naci Eroğlu, Murat Bilim, Nilüfer Zontul Aktaş, Mehmet Fatih Kahraman tarafından ödülleri takdim edildi. Yarışmaya katılan herkese Büyükşehir Kent Konseyi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Dereceye Girenler:

KOMPOZİSYON:

MEHMET TURAN ÇELİK :TAM ALTIN: ÖZEL MARMARA SAĞLIK KOLEJİ ŞULENUR TAŞKAYA : YARIM ALTIN: KERNEK ANADOLU LİSESİ TUĞBA DEMİRALP : ÇEYREK ALTIN: DOĞANŞEHİR ANADOLU LİSESİ NURGÜL DENİZ : MANSİYON: NİYAZİ MISRİ SOSYALBİLİMLER LİSESİ KADRİYE YILMAZ : MANSİYON: 20 MAYIS VAKFI TURGUT ÖZAL ANADOLU TEKNİK LİSESİ

ŞİİR:

DİLA İDİL TAŞDEMİR : TAM ALTIN: KEMAL ÖZALPER ORTAOKULU ELİF AYZIT ÖZBEK : YARIM ALTIN: VALİ GALİP DEMİREL ORTAOKULU EMRE TOPLUER : ÇEYREK ALTIN: TÜRK TELEKOM ORTAOKULU FURKAN YAĞBASAN : MANSİYON: ŞEHİTZEKERİYABİTMEZ İMAMAHATİP ORTAOKULU MELİS ŞİMŞEK : MANSİYON: KEMAL ÖZALPER ORTAOKULU

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