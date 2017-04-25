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Malatya Haber -

Komşuluk İlişkileri Esnaflara Soruldu

Komşuluk İlişkileri Esnaflara Soruldu
  • 26.04.2017
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Malatya Büyükşehir Kent Konseyi “Komşuluk Kültürü” kapsamındaki projesine devam ediyor. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri konu ile ilgili röportaj yapmak için esnafları gezerek proje kapsamında bazı sorular yönelttiler.

Malatya’da esnaf komşuluğunu yeterliliği, esnaflar arasındaki dayanışma gibi konuların ele alındığı röportaja esnaflar samimi cevaplar vererek eski komşuluklarını çok özlediklerini söylediler.

Esnaf komşuluğunun şu anda çok yeterli olmadığını belirten esnaflar,  sadece iki veya üç komşularıyla bir araya gelebildiklerini söylediler. Diğer komşularıyla eskisi gibi görüşemediklerini belirten bazı esnaflar, daha önceden herkesin birbiriyle içli dışlı olduğunu, aile sorunlarını bildiğini, birbirlerinin düğününe, mevlidine, hastasına gittiklerini söyledi.

Esnaf komşuluğu her şeyden önce birbirine dayanışmalı, birbirine destek vermeli komşuluk içerisinde birbirini mağdur etmemelidir diyen esnaflar; Büyükşehir Kent Konseyi’nin proje kapsamında hazırladığı sloganlardan  “komşu komşunun külüne muhtaçtır” sloganını kendileri için çok anlamlı olduğunu söylediler.

Esnaf komşuluğu bir kardeş gibi bir aile gibi olmalıdır diyen esnaflar, aynı ortamda çalışıp aynı ortamda iş yaptıklarını belirterek, komşuluğun dayanışma açısından çok önemli olduğunu, komşuların devamlı birbirlerini koruyup kollaması gerektiğini belirttiler.

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