‘Komşuluk Kültürü’ Fotoğraf Sergisi

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi komşuluk kültürünü ayakta tutmak adına “Komşuluk Kültürü” konulu fotoğraf sergisini Malatya Park AVM’ ye taşıdı. Sergi 31 Aralık’a kadar ziyaretçilere açık olacaktır.

Sergi açılışı kapsamında düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın, Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ve ziyaretçiler katıldı. Program esnasında konu ile ilgili açıklama yapan Genel Sekreter Sabri Akın, “Büyükşehir Kent Konseyi olarak komşuluk kültürünü gündemde tutmak adına birçok etkinlik yapıyoruz. Fotoğraf sergimize ulusal düzeyde 642 fotoğrafçı, 2130 fotoğrafıyla büyük bir katılım gösterdiler. Bu kapsamda alanında uzman jüri üyelerimiz tarafından seçilen 35 fotoğrafı burada sergilemiş bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz bu sergi ile bir nebze de olsa komşuluk kültürünün yaşatılmasına vesile olmuşsak ne mutlu bize” dedi.

Hayatımızda sosyal anlamda kaybettiğimiz en önemli değerlerden birinin komşuluk olduğunu ifade eden Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Kerem Yıldırım, “Değerlerimize sahip çıkmak adına bu sergi çok önemli. Komşuluk kültürümüzü kaybedersek birlik ve beraberliğimizi de kaybederiz” dedi.

Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Küçük, “Komşuluk dediğimiz bu inanç, etnik ve kültürel farklılıklarını bir kenara bırakıp insanların toplayan ve bir arada yaşatan toplumsal bir değerimiz” dedi.

Malatya Basın İlan Kurumu Müdürü Nihat Abacı, komşunun komşudan uzaklaştığı modern bir çağda yaşadığımızı ifade ederek, “Komşuluğu gündeme getiren ve ayakta tutan Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür ediyorum” dedi.

Komşuluğun sosyal ve içtimai hayatımızın olmazsa olmazlarından biri olduğunu belirten Hanifi Acar, “Komşuluk ziyaretleri biz inançlı insanlara Allah’ın bir emri, Peygamber Efendimizin bir sünnetidir” dedi.

Açılışı yapılan serginin 31 Aralık Cumartesi gününe kadar Malatya Park AVM’nin 1. katında sergileneceği belirtildi.

Bülten