‘Komşuluk Kültürü’ Projesi

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından 2017 yılı lokomotif projesi olarak hazırlanan “Komşuluk Kültürü” projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Sanat Sokağı’nda düzenlenen kahvaltı programında hem projeyi tanıtmak hemde görüş ve öneri almak üzere Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, yerel ve ulusal medya temsilcileri bir araya geldiler.

Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, genel sekreterlik olarak kenti ve insanı ilgilendiren çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini dile getirdi. Pektaş, 2017 yılı lokomotif projesi olarak komşuluk kültürünü başlatmalarının amacının kaybolan değerlerimizden olan komşuluk kültürünü canladırmak ve toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Pektaş, kentlerin hızla büyüdüğünü yalnız komşuluk ilişkilerinin giderek küçüldüğü bir zamanda yaşadığımızı belirterek “bizi bir arada tutan ama zaman geçtikçe kaybolan değerlerimizi yeniden bulmak ve yaşatmak istiyoruz” dedi.

2017 yılı boyunca proje kapsamında yapılacak çalışmalara da değinen Pektaş, kompozisyon – şiir yarışmaları, komşuluk kültürü konferansları, mahallelerde komşuluk kültürünü arttırmaya yönelik çalışmalar, okullarda sunumlar, komşuluk ilişkileri üzerine tecrübe paylaşım sohbetleri ve daha birçok çalışmaya yer vereceklerini söyledi. Malatya’nın bu projeye sahip çıkacağına gönülden inandığını söyleyen Pektaş, “Kentimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Programın sonunda Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş basın mensuplarının konu ile ilgili sorularını yanıtladı.

iha