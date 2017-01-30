Komşuluk Kültürü Projesine Destek

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından başlatılan Komşuluk Kültürü Projesi’ne destek verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin, komşuluk ilişkilerinin yeniden canlandırması amacıyla başlattığı Komşuluk Kültürü Projesi kapsamında, Tecde Mahalle Muhtarlığınca “komşu toplantısı” düzenlendi.

Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, yaptığı açıklamada, kaybolan komşuluk kültürünü yeniden canlandırmak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin başlatmış olduğu Komşuluk Kültürü Projesi’ne destek verdiklerini belirtti.

Komşuluk bağlarının geçmişte çok daha güçlü olduğunu ve bunun canlandırılmasının önemine işaret eden eden Yiğit, şunları kaydetti:

“Mahallelerde oluşan komşuluklar bir başkadır. İmece usulü kışlıklar hep beraber hazırlanır, pestil, kesmece yapılır, erişte kesilir. Düğününüzde sevinçler hep birlikte paylaşılır. Cenaze evinden yemek çıkartılmaz, konu komşu üç gün yemek yapar. Eviniz dar ise hemen yanı başınızdaki komşu evini açar gelenleri misafir eder. Evinin anahtarını çekinmeden komşusuna teslim eden bir komşuluk kültürümüz vardı. Mahallenin yerini alan çok katlı sitelerde komşuluk ilişkileri neredeyse bitme noktasında. Aynı binayı, asansörü, kapı girişini kullanan insanlar, birbirlerini tanımıyorlar. Üst kat, alt kattan, alt kattaki yan komşusundan bihaber. Site sakinlerine kime sorsanız aynı cevabı almaktasınız.”

AA