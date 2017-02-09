Malatya Büyükşehir Kent Konseyi 2017 yılı için başlattığı “Komşuluk Kültürü” lokomotif projesini tanıtmak ve destek almak amacıyla yapmış olduğu ziyaretlere Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret ederek devam ediyor.

Ziyaret kapsamında konuşan Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, toplumun genelinde komşuluk ilişkilerinin bozulması ve zayıflaması nedeniyle bu çalışmayı başlattıklarını belirterek, “Komşuluk kültürünü bizden sonraki nesillere aktarmak, toplumda konuyla ilgili farkındalık uyandırmak gayretindeyiz. İlçeler dahil olmak üzere Malatya genelinde yıl içerisinde birbirinden farklı etkinliklerle kaybolmaya yüz tutmuş bu kültürümüzü canlandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, sosyal ağların ve iletişim kanallarının gelişimi, şehirleşme ve kentleşmenin hızlı bir şekilde artmasından dolayı komşuluk ilişkilerinde zayıflamanın başladığını söyledi. Proje kapsamında hazırlanan sloganların çok anlamlı olduğunu vurgulayan Çakır, “Komşuluğun önemini ifade eden sloganlarda belirtildiği gibi komşuluk sıcak bir gülümsemedir, selamlaşmaktır, komşusu açken tok yatmamaktır” dedi.

Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin başlatmış olduğu bu çalışmanın toplumun huzuru ve barışını inşa etmede katkı sağlayacağını ifade eden Çakır, “Bu projeyi önemsiyor ve bizi biz yapan değerlerden biri olan komşuluk kültürünün hemşehrilerimiz tarafından kabul görüp destekleneceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Bülten