“Komşuluk Yardımlaşmadır”

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi’nin 2017 yılı lokomotif projesi olarak başlattığı “Komşuluk Kültürü” tanıtım programının ardından bu kapsamda yapacağı etkinlere komşular arası yardımlaşma ile başladı.

Komşuluğun en önemli yapı taşlarından biri olan yardımlaşma konusunda komşular arası farkındalık uyandırmak amacıyla Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından evlenmek üzere olan ihtiyaç sahibi çifte meclis üyeleri ve gönüllüler aracılığıyla çeyiz yardımında bulunuldu.

Hazırlanan çeyiz ürünlerini ihtiyaç sahibine ulaştırmak adına bir araya gelen ve konuyla ilgili bir açıklama yapan Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, toplumumuzda komşuluk ilişkilerinin unutulmaya başlandığını, komşular arasında güven, sadakat, saygı, hoşgörü gibi değerlerimizin günden güne azaldığını belirterek bu değerleri canlandırmak ve yeni nesillere aktarmak için “Komşuluk Kültürü” projesinin çok önemli bir çalışma olduğunun altını çizdi.

Bulut, sosyal medyanın bizleri toplumdan uzak bir bir ortama sevk ettiğini, ihtiyaç sahibi insanlara ulaşım noktasında sıkıntılar yaşadığımızı belirterek,“Yüreği güzel kendi güzel insanlarımızla bir araya gelerek yardıma ihtiyaç duyan genç kızımıza çeyiz hazırladık, çok mutluyuz, elimizden geldiğince sosyal dayanışma adına bu çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Çeyiz ürünlerini getiren bayanlar yardımlaşmanın esasında komşuluk ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir unsur olduğunu belirterek kendilerine komşuluk kültürü projesi kapsamında iyilik yapma fırsatı sunan Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür ettiler.

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