“Kömür Yok, Elektrik Faturalarını Ödeyemiyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Beydağı TOKİ 1+1 konutlarında yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Beydağı TOKİ 1+1 konutları önünde bir araya gelen vatandaşlar adına konuşan Hanife Gürbüz; “Bir hafta on gündür kömürümüz yok. Küçük çocuklarımız var. Yaşlılar,hastalar var. Apartmanlar buz gibi.Kömür olmayınca elektrikli ısıtıcı kullanıyoruz. Bu kez de elektrik faturalarını ödeyemediğimiz için elektriklerimiz kesiliyor.Çok mağduruz. Maddi durumumuz iyi olsaydı buraya gelmezdik. Şuanda apartmanlarda 1 torba kömürümüz yok. Sıkıntılarımızı yetkililere ilettik.Yardım bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Eşinin kanser hastası olduğunu ve tedavi gördüğünü belirten Müzeyyen Aygün ise, “evde soğuktan yorganların altında yaşıyoruz. Hastam olduğu için elektrikli ısıtıcı aldık. Ama bu kez de elektrik faturalarını ödeyemiyoruz.Bazı evlere 800-900 lira fatura geliyor.”dedi.

Sorunları dinleyen Ağbaba ise “Kömür sorununuzu Malatya Valimize ileteceğim.Sizin mağduriyetinizin çözümü için çalışacağız.Bunun için buraya geldik. Sorunun en kısa sürede çözüleceğini düşünüyorum. Çözülmemesi durumunda yine bilgimiz olsun.Güvenlik sorununu da emniyete ileteceğim.” dedi.

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