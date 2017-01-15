Kömürlükte Yangın

Paşaköşkü Mahallesi’nde bir kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, Paşaköşkü Mahallesi Hüseyin Doğan Dede Sokak içerisinde meydana geldi. İddiaya göre; kömürlük olarak kullanılan küçük baraka içerisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının çıktığı barakanın yanında otobüs ve bazı araçların hark halinde oluşu itfaiye ekiplerin alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldılar.

Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

Yeni Malatya Gazetesi