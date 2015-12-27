Konak Fark Yaptı

Malatya Basketbolu’nda Genç Bayanlar Ligi’nde Konak Akademi Spor, Sancaktar Spor’u 87-43 yendi.

Genç Bayanlar Ligi’nde Konak Akademi Spor ile Sancaktar Spor Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Nevzat Kaya-Umut Özcan hakem ikilisinin yönettiği müsabakayı Konak Akademi Spor baştan sona üstün götürdü. Konak Akademi Spor, müsabakayı 87-43 kazanarak,büyük avantaj sağladı.

Konak Akademi Spor’un Antrenörü Ercan Kısak, Sancaktar Spor karşısında rahat bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Kısak, Sancaktar Spor’un şampiyonluk parolasıyla çıktığını ifade ederek, “Biz onlardan daha iyiydik ve iyi mücadele ettik. Neticede de 44 sayı farkla galip geldik, mutluyuz” dedi.