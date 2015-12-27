Konak Mağlup
Bayanlar Basketbol 2. Ligi’nde Konak Basketbol, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’a 90-50 mağlup oldu.
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Emrah Yüce, Ahmet Basri Yıldız
MALATYA KONAK BASKETBOL: İnci 10, Seher İlgün 12, Seher Macit 4, Dilek 5, Sevda 6, Duygu 4, Seval 3, Selen 2, Ayşegül 4, Esengül, Şima, Tuğçe
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR: Pelin 18, Halime 4, Damla 7, Esra 8, Simge 11, Buğçe 9, Yeşim 8, Simay 14, Gizem 2, Ceren 9,
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk periyodu 26-7 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un üstünlüğüyle sona erdi. Müsabakanın ilk yarısı ise, 49-15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.
Üçüncü periyot ise 71-27 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un üstünlüğüyle geçilirken, müsabakayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 90-50 kazandı.
HABER-FOTO: Mehmet GÖRESİYE