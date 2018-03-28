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Malatya Haber -

“Konaklar Turizme Kazandırılmalı”

“Konaklar Turizme Kazandırılmalı”
  • 29.03.2018
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Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, ilçedeki tarihi evleri ve konakları inceledi.

İlçenin Heyiketeği Mahallesi Yuvalı Sokak’ta zamana direnen cumbalı tarihi evleri gezen Kaymakam Zengince, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültürel miras olan tarihi konakların, sahip çıkılarak turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Anadolu’nun en önemli inanç ve doğa turizmine ev sahipliği yapan Darende’nin, konak ve tarihi evleri ile de anılması gerektiğini aktaran Zengince, şöyle devam etti:

“İlçemizde bulunan, Sönmezler Konağı, Tarihi Balaban Evleri, Soylu Konağı ve Paksoy Konağı’nın korumaya alınarak restore edilip alternatif turizmden hak ettiği payı alması için projeler üretilmelidir. Kamusal destekler ile yeniden yapılandırılması gereken bu merkez, ilçemiz turizmine önemli bir katkı sağlayacaktır. Yılda yaklaşık 500 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Darende’nin bu değerlerine mutlaka sahip çıkılması gerekmektedir.”

Zengince, daha sonra konak ve evleri gezerek incelemelerde bulundu.

 AA

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