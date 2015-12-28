Konak’ta Aşure Günü

Konak’ta bulunan 3 mahalle muhtarlığı ve semtteki sivil toplum kuruluşları ortaklaşa olarak 3. Geleneksel Aşure ikramında bulundular.

Konak’taki 3 mahalle muhtarlığı, Konak Spor kulübü ve 10 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesi ile gerçekleştirilen ortak organizasyonda bin kişiye aşure ikramı yapıldı.

Etkinliğe Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürü Dr. Zafer Tunceroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selahattin Zobalı, mahalle muhtarları ve kalabalık bir topluluk katıldı.

Aşure ikramı yapılan dualar ile başlarken, vatandaşlar yapılan etkinlik için teşekkür ettiler.