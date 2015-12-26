Kongre Hatırası
Malatya İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen 24. Uluslararası Fizik Kongresi sona erdi.
Türk Fizik Derneği organizasyonunda, İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 28-31 Ağustos 2007 tarihleri arasında düzenlenen 24. Uluslararası Fizik Kongresi sona erdi. Kongreye 8 ülkeden 29 bilim adamı katılırken, 618 bildiri, 188 dinleyici olmak üzere 806 başvuru yapıldı.
Kongrenin sonunda katılımcılar toplu halde İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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