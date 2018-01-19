“Kongreye Başbakan Yıldırım Katılacak”

Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe kongrelerinin yapılmasının ardından il kongresinin tarihi kesinleşti. AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı yaptığı açıklamada, Malatya 6. Olağan Kongresi’nin 24 Şubat 2018 tarihinde yapılacağını belirtti. Kongreye Başbakan Binali Yıldırım’ın katılacağı da açıklandı.

Kahtalı’nın yazılı açıklaması şöyle:

“14 Ağustos 2001 tarihinde “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek çıktığımız bu yolda hem partimiz hem de hükümet icraatları olarak Cumhuriyet tarihinde daima ilklerin partisi olduk.

AK Parti’nin hikayesi, bir milletin aşk hikayesidir.

AK Parti’nin Kaderi Ülkemizin kaderiyle aynıdır.

Biz AK Parti’yi milletimizle birlikte kurduk, milletimizle birlikte büyüttük.

Bizim başarılarımızın gerisinde milletimizle kurduğumuz güçlü ilişki, milletimizden aldığımız büyük destek vardır.

Kurulduğu günden beri AK Parti Malatya İl Başkanlığı çatısı altında hizmet veren, emek sarfeden, ülkesi milleti ve davası için fedakârca mücadele yürüten Tüm İl Başkanlarımıza ve teşkilatlarına her kademede görev almış arkadaşlarıma ve Malatyalı hemşerilerimize teşekkür ederim.

Bugün itibariyle 18 Ocak 2015 günü Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkci’den almış olduğumuz İl Başkanlığı görevinde 3. Yılımızı tamamlamış bulunmaktayız.

Görevde bulunduğumuz süre zarfında 2 tane Genel Seçim 1 tane de Referandum olmak üzere 3 seçim geçirdik.

Seçim Öncesi Çalışmalar anlamında Tüm Teşkilatlara örnek çalışmalarda bulunurken , Seçim Sonuçlarında da Hamdolsun hep rekorlar kırarak Bugünlere geldik.

İl ve İlçe Yönetimlerimizle, Kadın ve Gençlik Kollarımızla, Mahalle Başkanlarımızdan Sandık Yönetimlerimize, Müşahitlerimizden Üniversite Teşkilatlarımıza kadar bizler çok büyük bir aileyiz.

Yaklaşık 107.000 üyesi olan bu ailenin bir ferdi olarak belirtmek isterim ki Bizler Bu şehrin en büyük Teşkilatı, En Büyük Sivil

Toplum Kuruluşu, Malatya’nın en Büyük Ailesiyiz ve Ben Ailemle Gurur Duyuyorum.

Çünkü ; 15 Temmuz Hükümet Karşıtı Darbe Kalkışmasında Şehrimiz ve Teşkilatımız Büyük bir sorumluluk alarak henüz

Cumhurbaşkanımız Halkımızı sokaklara davet etmemişken Sokaklara Dökülmüş , Partimizin önünden ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanından Pelsilvanyadaki bunak ve onların Yurtiçinde bulunan Hain işbirlikçilerine en net cevabı vermiştir.

Bu vesileyle Bu topraklar uğruna Canını veren Tüm Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimize Allah’tan şifa diler geride kalanlara da sabrı cemil Niyaz ederim.

2015 yılında devraldığımız bu ağır sorumluluğun bilincinde birçok çalışma yaptık ve hepsini de sizlerle paylaştık. Başta Teşkilat Çalışmaları ve Seçim çalışmalarımız olmak üzere gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan birkaçını da tekrardan hatırlatmak isterim.

Yaklaşık 97.000 olan üye kaydımızı 3 sene Zarfında 107.000 rakamlarına ulaştırdık bu rakamları özellikle söylemek istiyorum Çünkü biz gece gündüz demeden kapı kapı gezerek üye olmak isteyenleri partimize üye yapıyor, Hükümet Çalışmalarımız hakkında hem üyelerimizi hem vatandaşlarımızı bilgilendiriyor hem de kendileriyle sürekli irtibat halinde kalıyoruz.

Yine bu süreçte Teşkilatlarımız, Üyelerimizin tamamını evinde, iş yerinde ziyaret ederek hem bilgi güncellemesi yapmış hem de başka şehre taşınmış kişilerinde Diğer teşkilatlarımıza nakillerini gerçekleştirmek suretiyle 5.000 üyemizi naklettik ve toplamda 15.000 yeni üye ile üye sayımızı 107.000’e çıkartmış bulunuyoruz.

550 Mahalle / ( Köy )tamamını 9 gün içerisinde Ziyaret ettik Cumhurbaşkanımızın en çok önemsediği milletin temsilcileri olan Mahalle muhtarlarımız ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini Anlattık.

Ağustos 2016 ‘da Tüm teşkilatlarımızın katılımıyla Kızılay ile Bağışı Kampanyası düzenledik ve Malatya genelinde 1 kerede en fazla Kan Bağışı yapan Kurum ve Teşkilat olduk.

3 Yıllık İl Başkanlığım sürecinde 2 defa Başbakanımıza 4 Kez de Sayın Cumhurbaşkanımıza mitingler yaptık.

Gerek Katılım Noktasında Gerekse de Heyecan anlamında Şehrimizin tarihine not düşülen bu Mitingler ile Hemşerilerimiz Dosta Düşmana Karşı Bir kez daha tarafını belli etmiş , ve Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlamıştır.

13 İlçe Kongremizin tamamını gerçekleştirdik, Önceden ataması yapılmış kongresi yapılmamış ilçelerimizinde Kongresini yaparak Delegelerimizin Güvenoyunu alarak İlçe Başkanlarımıza Görevlerini ve sorumluluklarını teslim ettik.

Her sene Ekonomi İşleri Başkanlığımızca düzenlenen Şehirlerin Ekonomik Beklentileri programlarını gerçekleştirerek raporları Genel Merkezimize sunduk.

Düzenli olarak her ay İlçe Danışma Meclisi Toplantılarımızı Gerçekleştirdik.Aylık Milletvekillerimizle, Meclis Üyelerimizle, Belediye Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımızla bir araya gelerek İlimizle yapılacak çalışmaları Gerekli Bakanlıklara, Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza iletmek için İstişare toplantılarımızı gerçekleştirdik.

9 Eylül de Hekimhan ve Yazıhan’dan başlattığımız 6. Olağan Kongre sürecimizi 30 Aralık’ta Yeşilyurt İlçe Kongremizle tamamlamış bulunmaktayız.

Bu yoğun süreçte ilçe Yönetimlerimizde %60 oranında yenilenme gerçekleştirdik.

717 Mahalle Başkanımız, 13 İlçe Yönetimlerimiz Kadın ve Gençlik Kolları Teşkilatımızın tamamını güncelledik ve yeniledik.

13 İlçe Gençlik Kolları Başkanımız ve Yönetimlerini yeniledik, 5 İlçe Kadın Kolları teşkilatlarını ve başkanlarımızı da yenileyerek Büyük Kongre sürecimizi Başlatmış bulunmaktayız.

6.Olağan İl Kongremizi de 24 Şubat Cumartesi günü Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştireceğiz.

AK Parti de her kongre heyecan demek, yenilik demek coşku demek Bayrak yarışı demektir.

Heyecanımızı yitirmeden, coşkumuzu kaybetmeden kibre gurura böbürlenmeye asla kapılmadan Malatya’mızın her bireyini kardeşimiz görerek Şehrimizi daha da büyütecek, daha iyi yerlere gelmesini, kalkınmasını, halkımızın mutlu olması anlamında çalışmalarımıza devam edecek ve Ülkemize daha büyük sevinçleri hep birlikte yaşatacağız.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde mevcut sorunları aşarak Memleketimizin her sorununa çözüm bulma noktasında çalışamalarımıza devam edeceğiz.

Bir kez daha Rabbime bizlere böyle bir yol arkadaşlığı nasip ettiği için şükrediyorum ve Başta Şahsıma ve Teşkilatımıza güvenerek Bizlere bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi arz ederim.

6.Olağan Kongremizin Ülkemiz , Milletimiz ve Şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor , hepinize saygılarımı sunuyorum.”

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