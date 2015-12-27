‘Konu Terör ve Hudut Güvenliği’

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanlarının katılımıyla geçtiğimiz hafta yapılan 2. Ordu Karargahı’ndaki toplantıya ilişkin olarak resmi açıklama günler sonra geldi.

TERÖR VE SINIRDAKİ GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinde “Türk Silahlı Kuvvetlerinden Haberler” başlıklı duyuruda Malatya’da gerçekleştirilen toplantı hakkında da bilgi verildi ve açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“14-16 Ocak 2015 tarihleri arasında 2’nci Ordu Komutanlığı (Malatya) ve 20-21 Ocak 2015 tarihlerinde 3’üncü Ordu Komutanlığı (Erzincan) karargâhlarında, yıllık faaliyet değerlendirme çalışmaları icra edilmiştir. Çalışmalarda; Terörizmle Mücadele Harekâtı, Toplumsal Olay Görünümlü Terör Eylemleri ve Hudut Güvenliği konuları ile bu konuların hukuki mevzuatı incelenmiş, 2014 yılının genel değerlendirmesi yapılmış ve 2015 yılına yönelik uygulama esasları görüşülmüştür.”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile birlikte Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile birlikte ordu komutanları 14-16 Ocak 2014 tarihleri arasında 3 gün süreyle Malatya’da bulunmuş ve 2. Ordu Komutanlığı Karargahında toplantı yapmışlardı. Ancak toplantıya ilişkin herhangi bir açıklama gelmemişti.