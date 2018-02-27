Konya- EYMS Maçı Pazar Günü
Süper Ligde 23.haftayı 31 puanla 9’ncu sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 24. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’de geride kalan 23 hafta sonunda 8 galibiyet, 7 beraberlik, 8’de mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 31 puan toplayarak, haftayı 9’uncu sırada tamamladı.
Kasımpaşa, Bursaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor ve Antalyaspor’un puan kaybettiği haftaya önemli bir galibiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, haftayı kazançlı tamamladı.
Ligin 19.haftasındas sahasında Demir Grup Sivasspor’u 1-0 mağlup ettikten sonra Antalyaspor’a 3-1 kaybedip, Kasımpaşa ile 1-1, Bursaspor ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılılar, 3 hafta aradan sonra galip gelmeyi başardı.
Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 24.haftasında Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig’de 24.haftanın programı şöyle:
2 Mart Cuma
20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)
3 Mart Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu)
4 Mart Pazar
13.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya Stadyumu)
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs Stadı)
16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)
19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker Stadyumu)
5 Mart Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Kompleksi).
Yeni Malatya Gazetesi
Akıllı oynarsak konyayı yeneriz. Bu hafta ademin yapmış oldugu hatalar olmazsaydı daha iyi olurdu kendisinin futbolu iyi bisey diyemeyiz biraz takımla oyna be kardesim daha iyi olur. Aytaç hep eleştirdigim bir oyuncu ama bu hafta istenileni verdi doria mina ikilisi cok iyiydi gilberto bu takıma cok işler yapacak ilerliyen haftalarda deninge diyecek yok maşallah ama oynatılmıyor bir bjk lı Querasma diyebiliriz dening için aly cissokho iyi bir kanat oyuncusu rahman hep böyle oyna yeter. Ertaca diyecek yok insallah seni iyi yerlerde görürüz. Erol hoca sen bizim herseyimizsin başarılar dilerim