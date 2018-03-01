Konya- EYMS Maçının Hakemi

Spor Toto Süper Ligin 24.haftasında Pazar günü 16.00’da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Denizli Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Ordu Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Uygar Bebek ile İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Erkan Akbulut yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Ligin 24.haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. 24.haftanın hakemleri şöyle:

2 Mart Cuma

20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)/Yaşar Kemal Uğurlu

3 Mart Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)/Cüneyt Çakır

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)/Ali Palabıyık

19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu)/Mete Kalkavan

4 Mart Pazar

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs Stadı)/Barış Şimşek

16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)/Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker Stadyumu)/Arda Kardeşler

19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya Stadyumu)/Bülent Yıldırım

5 Mart Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Kompleksi)/Halis Özkahya.

Yeni Malatya Gazetesi