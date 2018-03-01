Konya- EYMS Maçının Hakemi
Spor Toto Süper Ligin 24.haftasında Pazar günü 16.00’da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.
Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Denizli Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Ordu Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Uygar Bebek ile İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Erkan Akbulut yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Ligin 24.haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. 24.haftanın hakemleri şöyle:
2 Mart Cuma
20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)/Yaşar Kemal Uğurlu
3 Mart Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)/Cüneyt Çakır
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)/Ali Palabıyık
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu)/Mete Kalkavan
4 Mart Pazar
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs Stadı)/Barış Şimşek
16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)/Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker Stadyumu)/Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya Stadyumu)/Bülent Yıldırım
5 Mart Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Kompleksi)/Halis Özkahya.
Yeni Malatya Gazetesi