Konyaspor’a Biletsiz Seyirci Cezası

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, sahalarında daha önce Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan puan ya da puanlar aldıklarını anımsatarak, “Takdir edersiniz ki şimdiki rakip Fenerbahçe. İster istemez hem futbolcuda...