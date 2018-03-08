Konyaspor’a Biletsiz Seyirci Cezası
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz Pazar günü oynanan ve 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor’un galibiyetiyle sonuçlanan maçta, taraftarlarının çıkardığı olaylar ve tribüne biletsiz seyirci alınması nedeniyle Atiker Konyaspor’a para cezası verdi.
PFDK’nın cezası şöyle açıklandı:
“ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 04.03.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MEDAŞ BATI ALT D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına..”
Yeni Malatya Gazetesi