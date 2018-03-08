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Malatya Haber -

Konyaspor’a Biletsiz Seyirci Cezası

Konyaspor’a Biletsiz Seyirci Cezası
  • 08.03.2018
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TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz Pazar günü oynanan ve 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor’un galibiyetiyle sonuçlanan maçta, taraftarlarının çıkardığı olaylar ve tribüne biletsiz seyirci alınması nedeniyle Atiker Konyaspor’a para cezası verdi.

PFDK’nın cezası şöyle açıklandı:

“ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 04.03.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MEDAŞ BATI ALT D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına..”

Yeni Malatya Gazetesi

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