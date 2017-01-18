Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 11. Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, yaşanan terör saldırılarına değinerek şer odaklarının her fırsatta en alçak saldırılarla birliği bozmak gayretinde olduklarını söyledi.

Terör saldırılarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli seferberlik ruhuyla karşılık verdiklerini belirten Bakan Tüfenkci, “Bu ruh, daha çok çalışmayı daha çok üretmeyi gerektirir. En önemlisi de daha çok kenetlenip birbirimizi daha çok severek hep beraber bu saldırılara en güçlü cevabı vereceğiz.” dedi.

Türkiye ekonomisinin bütün saldırılara rağmen güçlü olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, “Ekonomimizi yapısal reformlarla güçlü bir noktaya getirdik. Bu reformlar devam edecek. Aldığımız teşvik ve kararlarla hep birlikte bir yandan terörle mücadele edeceğiz, diğer bir yandan da ekonomimiz büyüteceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tüfenkci, ekonomi alanındaki saldırılara karşı kooperatiflerin iyi bir çözüm aktörü olduğuna işaret ederek, ürün çeşitliliği ve kalitesini artırarak kooperatiflerin rekabet gücünün yükseltilebileceğinin altını çizdi.

Kooperatifleri güçlendirmeliyiz

Bakan Tüfenkci, kooperatiflerin dünya ekonomisinde büyük cirolar yaptığını belirterek, “Bu anlamda ülkemizde de tarım satış kooperatifleri önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Tarım ürünlerindeki aracıları kaldırmak ve fiyat farkındaki makası daraltmak istiyorsak kooperatifleri daha da güçlendirmeliyiz. Kooperatiflerimizin sorunlarını çözerek aracıların ortadan kalkmasına vesile olabiliriz diye düşünüyorum. Bu konuda bürokratlara talimat verdim. Bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız ortaya koyduğunda inşallah sizlerle de kamuoyuyla da paylaşacağız” diye konuştu.

Tüketicilerin doğal ve kaliteli ürünlerle buluşmasında birliklerin önemli işlevler üstlendiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, ürünlerin pazarlanması ve satılması konusunda da birliklere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Bazı kooperatiflerin önemli miktarda ihracat yaptığını ancak bunun yeterli olmadığını dile getiren Tüfenkci, “Tüm kooperatifler bu potansiyele sahip. Yeter ki biz destek verelim, yeter ki önlerini açalım. Bazı vergisel düzenlemeler, desteklemelerle bunun önünü açabiliriz. Tüm kooperatiflerimizin daha da güçlenmesini, uluslararası pazarlarda daha fazla söz sahibi olmasını istiyoruz. Tarım ürünlerini marka haline getirmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, organik tarım noktasında Türkiye’nin dünyanın en elverişli topraklarına sahip ülkelerden birisi olduğunun altını çizdi. Kooperatif ve birliklerin etkin bir şekilde faaliyet göstermesi için 2012’de yürürlüğe giren strateji ve eylem planının iyi bir yol haritası olduğunu belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki dönemde yapmamız gerekenler var. Kurumsal yönetim ilkelerini belirlememiz lazım. Bağımsız denetime tabi olmayan kooperatif ve birlikler için denetim yönetmeliği çıkarılacak. Halen Bakanlığımız projeleri arasında yer alan ‘Tarımsal Pazarlamada Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi Projesi’ni bir an evvel bitirerek, yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz. Birliklerin ürün alımı dönemlerinde ihtiyaç duydukları finansman için uygun şartlarda, faiz sübvansiyonlu kredi kullanabilmelerine yönelik yasal düzenleme çalışmaları yapacağız inşallah. Kooperatif Bilgi Sistemi’nin tarım satış kooperatifleri ve birlikler tarafından etkin ve verimli kullanılması için düzenlemeler yapacağız. Hayvancılık alanında yetiştirici birliklerinin kooperatifleşmesi ile ilgili çalışmalara hız vereceğiz.”

Tüfenkci, kooperatiflerin geliştirilmesi için elini taşın altına koyacaklarını ve makul çözümler üreteceklerini sözlerine ekledi.

Toplantı öncesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu kooperatiflerin faaliyetleri ve durumu hakkında sunum yaptı.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Müsteşar Cenap Aşcı ve birlik başkanlarının katıldığı toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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