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Malatya Haber -

Koordinatör Kazada Yaralandı

Koordinatör Kazada Yaralandı
  • 28.12.2015
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Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Mehmet Hanifi Dere, kullandığı aracın yolcu minibüsü ile çarpışması sonucunda yaralandı.

Kaza, Cuma akşamı iftar saatinde Çırmıhtı Yolu üzerinde Kayısı Araştırma İstasyonu civarında meydana geldi. Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Mehmet Hanifi Dere idaresindeki 06 FE 9549 plakalı otomobil ile seyir halinde iken, 44 KU 116 plakalı Barguzu minibüsü ile çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan Mehmet Hanifi Dere, vatandaşların ve 112 acil servis ambulans görevlilerin çabaları sonucunda çıkartılarak Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Dere’nin kullandığı aracın sol tarafına minibüsün ön taraftan çarpması sonucu kazanın meydana görüldü. Kazada otomobilde ve minibüstehasar oluştu. Minibüste bulunan yolcular da panik yaşadılar ve kazadan sonra telefonla yakınlarını arayarak durumları hakkında bilgi verdiler.

FOTOĞRAFLAR: Metin KAYA

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