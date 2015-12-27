‘Koordineli Çalışma İçin..’

Kamu kurumları aracılığıyla yapılan hizmetlerin daha hızlı ve verimli olması amacıyla belediye ile diğer kurumlar arasında koordinasyon sağlanmasına yönelik toplantı belediyede yapıldı.

Toplantıya ilişkin olarak Belediye Basın Bürosu’nca yayınlanan bülten şöyle:

“Malatyaya daha hızlı ve verimli hizmetler sunmak amacıyla Malatya Belediyesi ile diğer kurumlar arasında koordineli bir çalışma yapılması planlanıyor.

Başkan Çakır son olarak 11 Ocak Pazartesi günü; DSİ 92. Şube Müdürü Mehmet Albostan, İl Sivil Savunma Müdür Vekili Ercan Önal, Bayındırlık ve İskan Müdürü İsmail Hakkı Selçuk, Karayolları 81. Şube Şefi Yaşar Merde, Kadastro Müdürü Hasan Özalban, 1 Nolu Tapu Sicil Müdürü Hamit Karpınar, 2 Nolu Tapu Müdürü Ramazan Sağlam, Tarım İl Müdür Vekili Ramazan Aytekin, FEDAŞ Müessese Müdürü Cemal Erkoç ve Çevre Orman İl Müdürü Cumali Sayın ile Belediye Daire Müdürlerinin bir araya geldikleri kahvaltılı bir toplantı düzenledi.

Malatya Belediyesi Fırat Toplantı Salonunda düzenlenen kahvaltılı toplantıda kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatyaya yapılacak hizmetlerde koordineli bir şekilde, eksikliklere ve yanlışlıklara sebep vermeden, en kısa sürede çalışmaları tamamlamak için görüş alış verişinde bulunacaklarını söyledi.

Başkan Çakır, Toplantımızın amacı; yapılacak her türlü hizmeti en kısa sürede vatandaşlarımıza sunmak için önümüze çıkacak problemlerde kurumların önceden planlı, programlı olarak sorunun çözümüne katkı sunmasını sağlamak. Toplantımıza katılan bütün kurum müdürlerine teşekkür ediyorum dedi.

Toplantıların bundan sonra periyodik olarak yapılacağı belirtildi.”