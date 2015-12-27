Köprü Trafiğe Kapatılınca

Malatya’nın Darende ilçesindeki Nadir Köprüsü trafiğe kapatılınca, öğrenciler tehlike yaşamaya başladı.

Karayolları tarafından müteahhit bir firmaya ihale ile yapılan tarihi Nadir Köprüsü bu sefer de çevre düzenlemesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Köprü trafiğe kapatılhınca, sözü edilen köprüden geçip okula giden öğrenciler için yine çile çekmeye başladı. Tohma Çayı üzerine konulan demir çelik köprü üzerinden geçen öğrenciler korkuluk olmadığından her an tohma çayına düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyorlar.

Vatandaşlar, tarihi Nadir Köprüsü’nün çevre düzenlemesinin biran önce yapılıp, trafiğe açılmasını istediler.