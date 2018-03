Köprüdeki Çadırda Ağırladılar

Yazıhan’daki Kuruçay üzerine yapılan köprünün üzerine kıl çadır kurularak, AKP’li milletvekili adayları karşılandı.

Seçim çalışmaları için Yazıhan’a giden , halen milletvekili olan ve aynı zamanda Haziran seçimlerinde yeniden aday olan Mücahit Fındıklı, Öznur Çalık, Ömer Faruk Öz ile milletvekili adayları olan Mustafa Şahin, Cemal Akın ve Şanal Tosun beraberinde AKP İl Başkanı Bülent Tüfenkçi ile birlikte yeni hizmete giren köprü üzerinde karşılandılar.

Gövük Köyü’nde bulunan Kuruçay üzerindeki yeni hizmete giren köprünün üzerinde, İl Genel Meclis Başkanı Naci Şavata, Yazıhan Belediye Başkanı Ali Kaya, Durucasu Belediye Başkanı Vahap Karaçay, Drijanlılar Derneği Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ve yöre halkından kalabalık bir topluluk tarafından karşılanan AKP Heyeti, köprü üzerine kurulan kıl çadırlarda ağırlandı. Karşılamada yöreye has tura oyunu da sergilendi.

Bölgeye yıllar sonra yapılan köprünün hizmete girmesine bir teşekkür anlamı da taşıyan karşılamada konuşan Drijanlılar Dernek Başkanı Nevzat Öztürk, AKP hükümetinin yaptığı çalışmaları burada anlatmaya zaman yetmeyeceğini, kendi bölgelerine yapılan yatırımlardan dolayı özellikle teşekkür etiğini belirterek Drijan Aşireti olarak sonuna kadar AKP’nin yanında olacaklarını 12 Haziran seçiminde gereken desteğin fazlasıyla verileceğini belirtti.

AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Drijan halkının gösterdiği yakın ilgiden dolayı kendi ve milletvekili arkadaşları adına teşekkür ederek hükümetin bölgede yaptığı yatırımlar hakkında kısa bilgiler verdi. Öz, “Biz AK Parti olarak biz laf üretmedik. Hep iş ürettik. Bunu Malatya’nın tüm ilçelerinde yaptığımız gibi Yazıhan’da da yaptık. Boztepe Barajında bu yıl itibarıyla su tutulacak. Su kanallarının proje ihalesi yapıldı ve yıl sonuna kadar bitmesi gerekiyor. Ama biz yıl sonuna bırakmadan bitirilmesi noktasında çaba sarf edeceğiz” dedi.

KALE VE YAZIHAN’DA..

Kale ve Yazıhan programına katılan AKP’liler bir güne iki ilçeyi sığdırdılar.

İlçe ziyaretlerinde konuşan Malatya eski belediye başkanı ve 12 Haziran seçiminde 3.sıra milletvekili adayı Cemal Akın, “İzollu her zaman demokrasinin beşiği olmuştur. Her türlü baskıya, zulme rağmen tavrını demokrasi yanlısı partilerden yana koyan siz İzollulara şükranlarımı sunuyorum. Demokratlığınızı daima muhafaza ettiniz. Ekonomik kalkınma, demokratikleşme, Huzur, güven, dış politika her zaman tek başına iktidarların döneminde zirveye çıkmıştır. İşte Merhum Menderes ve Merhum Özal bunların en iyi örneğidir. Biz Ak Parti olarak bu ülkede 30 – 40, hatta 70 yılda yapılanları 8 yılda yaptık. Bu güçlü iktidarı sürdürmenizi istiyoruz” dedi.

Yazıhan ilçesinde konuşan Mücahit Fındıklı ise; “Boztepe barajına değindi. Boztepe Barajı’nın Yazıhan’ı sulamaya başlamasından sonra bu topraklar Malatya’nın Çukurova’sı olacaktır. Daha önce açık kanal olarak projelenen bu çalışmayı iptal ettik. Çünkü çok su kabı olacaktı. Bunun yerine daha modern olan kapalı sulama tekniğini yeniden projelendirdik” ifadelerini kullandı.

Öznur Çalık ise Yazıhan’da şunları söyledi: “Bu insanlarımız hep barışın, kardeşliğin, huzurun teminatı olmuşlardır. Yazıhan Merhum Özal’dan sonra yeterince hizmet alamamıştır. Tam 6.5 milyonluk bir harcamayla Yazıhan’ın yüzyıllık rüyası olan Karasu projesiyle tarih yazdık. Biz insanımızın mutluluğu için varız.”şeklinde konuştu.

Gündüze iki program sığdıran Milletvekili adayları gece de iki program sığdırarak vatandaşlarla buluştular.

Programların ilkini Hasan Varol Mahallesinde ve Hasanbey Mahallesinde gerçekleştiren AKP’liler, gittikleri yerlerde ilgiyle karşılandılar. Gece programına İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, milletvekili Adayları Mücahit Fındıklı, Cemal Akın, Öznur Çalık, Şanal Tosun katıldı.

Hasanbey Mahallesi’nde konuşan İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, demokrasiyi rayına oturtmak için mafya ile çetelerle yaptıkları mücadeleyi hatırlattı. Bu mücadelede kendilerini destekleyen, oylarıyla yanlarında hissettikleri seçmene teşekkür etti. Konuşmasının sonunda, 17 Mayıs’ta Malatya’ya gelecek olan Başbakan’ın mitingine halkı davet etti.