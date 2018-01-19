Korgeneral Temel’den Müftü Ziyareti

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Malatya Müftüsü Ümit Çimen’ i ziyaret etti.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel beraberinde, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ile müftülüğe yaptığı ziyarette, il müftüsü Çimen tarafından Müftülük girişinde karşılandı.

Çimen ile bir süre görüşüp sohbet eden Temel, Müftülük Şeref Defterini imzalayarak, ziyaret anısına Çimen’e bir plaket verdi.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Müftü Çimen de, Temel’e Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bastırılmış bazı kitapları hediye etti.

AA