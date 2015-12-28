Hekimhan Dursunlu Mahallesi’nde meydana gelen, çevre yerleşim merkezlerinde de şiddetle hissedilen deprem sırasında, engelli ve yaşlılar da büyük panik yaşadılar.

GÖZLERİ GÖRMÜYOR…

Gece yarısından sonra saat 02.28’de meydan gelen 5.1 şiddetindeki depremin şiddetli etkili olduğu Güzelyurt’ta yaşı 90 olan gözleri görmeyen erkek yatalak şahıs, yine ayakta durmakta zorlanan 86 yaşındaki eşi geceyi korku ve panik içerisinde geçirirken, evinde tek başına yaşayan ve gözleri görmeyen 86 yaşındaki kadın herkesten farklı olarak deprem gecesini atlattılar.

“SALLANDI, SALLANDI, TİTREDİM. DUA ETTİM”

Özkul ailesinin iki ferdi olan 90 yaşındaki gözleri görmeyen Hasan Özkul ile ayakta durmakta zorlanan 86 yaşındaki eşi Hafize Özkul, geceyi çatlamış ve ağır hasar gören kerpiç evlerinde geçirdiler.

Hafize Özkul, deprem anını, “Üzerime duvar yarıldı, yarıldı. Duvarlar yarıldı. Kocam evde bağırdı” diye anlatarak, gözleri görmeyen yatalak kocasının deprem anında korktuğunu anlatmaya çalıştı.

Evinde çatlak olan duvarın dibindeki yatağından çıkmayan Hafize Özkul, “Sallandı, sallandı, titredim. Kurban olduğum Allah, salavat getirdim” diye konuştu.

Depremi anlatırken gözyaşlarını tutamayan Hafize Özkul, “Allah’a dua ettim, Allah büyük.” dedi.

GÖZLERİ GÖRMEYEN MERYEM ANNE…

Güzelyurt’ta yine gözleri görmeyen, evinde tek başına yaşayan 86 yaşındaki Meryem Altuntaş’ın durumu deprem nedeniyle yaşanan bir başka dram ortaya koydu. Deprem nedeniyle evinin bir duvarı dışarıdan yıkılan, içeride de çatlaklar oluşan yaşlı kadın, deprem anını korkuyla geçirdi.

Yaklaşık 1 ay önce çocuklarının yanlarına götürmesi ısrarlarına rağmen evinden çıkmayan ve bakıcısının ilgilendiği Meryem Altuntaş, deprem anı için; “Kortum ki, korktum. Bacanın yanı ve yan duvar çok oynadı. Korktum ki, nasıl korktum. Tek gözüm olsaydı göreydim, yeterdi” dedi.