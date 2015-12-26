Korku Evi
Gösterim tarihi : 30 Eylül 2011
Yönetmen : Jim Sheridan
Oyuncular : Rachel Weisz , Naomi Watts , Daniel Craig , Marton Csokas
Senaryo : David Loucka
Yapımcı : Ehren Kruger, David C. Robinson, James G. Robinson, Daniel Bobker
Müzik : John Debney
Görüntü yön. : Caleb Deschanel
Tür : Dram , Gerilim , Gizem
Süre :
Yapım yılı : 2011
Ülke : ABD
Dağıtıcı : Pinema Film
Will, başarılı bir yayımcıdır. İşini bırakır, karısı ve iki kızıyla New England’ın sessiz bir kasabasına yerleşir. Ancak yeni evlerine yerleştikten bir süre sonra bu evde bir anne ve çocuklarının öldürüldüğünü öğrenirler. Bütün kasaba katilin hayatta kalan baba olduğuna inanmaktadır. Will olayı araştırmaya başlar. Tek yardımcısı ölen anne ve çocuklara çok yakın olan, komşuları Ann Peterson olur.
Resmi web sitesi : http://www.dreamhousemovie.net/