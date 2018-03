Gösterim tarihi : 30 Eylül 2011

Yönetmen : Jim Sheridan

Oyuncular : Rachel Weisz , Naomi Watts , Daniel Craig , Marton Csokas

Senaryo : David Loucka

Yapımcı : Ehren Kruger, David C. Robinson, James G. Robinson, Daniel Bobker

Müzik : John Debney

Görüntü yön. : Caleb Deschanel

Tür : Dram , Gerilim , Gizem

Süre :

Yapım yılı : 2011

Ülke : ABD

Dağıtıcı : Pinema Film

Will, başarılı bir yayımcıdır. İşini bırakır, karısı ve iki kızıyla New England’ın sessiz bir kasabasına yerleşir. Ancak yeni evlerine yerleştikten bir süre sonra bu evde bir anne ve çocuklarının öldürüldüğünü öğrenirler. Bütün kasaba katilin hayatta kalan baba olduğuna inanmaktadır. Will olayı araştırmaya başlar. Tek yardımcısı ölen anne ve çocuklara çok yakın olan, komşuları Ann Peterson olur.

Resmi web sitesi : http://www.dreamhousemovie.net/

