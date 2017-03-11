“Korku Hegemonyasını Tamamen Yıktık”

AKP’li Çalık, “Terör örgütleri şunu duysunlar, Yüksekova’ya, Hakkari’ye, Şemdinli’ye bir daha giremeyecekler. Kalleşçe şehit ettikleri teşkilat mensuplarımızın, sivil vatandaşlarımızın, kadınlarımızın, çocuklarımızın, askerlerimizin, korucularımızın, polislerimizin hesapları tek tek sorulacak.” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Hakkari ilçesinde Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Çalık daha sonra Van’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çalık, beraberindekilerle, Şemdinli ilçesinde 14 Eylül 2016 tarihinde evinin balkonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Hakkari’den AKP 1. sıra milletvekili adayı olan Ahmet Budak’ın ailesini ziyaret etti.

Çalık, “Şemdinli’de çok kıymetli kardeşimizi terör örgütü şehit etti. Ahmet Budak yiğit bir kardeşimizdi. Onun kahraman eşi, evlatları, kardeşleri hepsi dimdik ayakta. Terör örgütleri şunu duysunlar, Yüksekova’ya, Hakkari’ye, Şemdinli’ye bir daha giremeyecekler. Kalleşçe şehit ettikleri teşkilat mensuplarımızın, sivil vatandaşlarımızın, kadınlarımızın, çocuklarımızın, askerlerimizin, korucularımızın, polislerimizin hesapları tek tek sorulacak. Terör örgütlerine burada yatacak yer vermeyeceğiz. Her dakika bu bölgede bir milletvekili arkadaşımız olacak. Başbakanımızın dediği gibi inşallah bu bölgeye yatırımlar yapacağız. Hep birlikte kalkındıracağız.” değerlendirmesinde bulundu.

AKP ŞEMDİNLİ İLÇE BAŞKANLIĞINA ZİYARET

Çalık, AKP Şemdinli İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Hakkari’de, Yüksekova’da gördüğüm vatandaşların yüzündeki umudun kendisini son derece mutlu ettiğini söyleyen Çalık; “AK davayı yüreklerine kazımış cesur teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Şemdinli partimize çok oy kazandıran bir ilçemizdir. Ama ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte de Allah’ın izni ile anlımızın akı ile çıkacağız. 16 Nisan’da çok önemli bir sürçten geçeceğiz” dedi.

Çalık, Şemdinli ilçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde de bulundu.

SINIR KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve beraberindekiler ile birlikte Şemdinli İlçesi’ne bağlı Durak ve Üzümkıran köylerini ziyaret etti. Bölgedeki kanaat önderleri ile bir araya gelen Çalık; vatandaşlarla görüşerek referandum süreci ile ilgili olarak sohbet etti.

CENAZEYE KATILDI…

Çalık, Şemdinli’deki programının ardından Yüksekova’da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren AKP Esendere Belde Başkanı Tuncay Ayhan’ın ağabeyi Murat Ayhan’ın cenazesine katıldı. Çalık, Ayhan ailesine taziyelerini bildirdi.

Taziye sonrasında açıklamada bulunan Çalık; “Bütün Yüksekova ve Hakkari tek yürek olmuş durumda. Bu vatan için, bu bayrak için, her biri tek tek can vermeye hazırdır.” dedi.

Çalık, Yüksekova Devlet Hastanesini ziyaret ederek, çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Çalık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı’nı ziyaret ederek, Mehmetçiklerle sohbet etti.

VAN’DA ZİYARETLER…

Hakkari’nin Şemdinli ve Yüksekova’daki ziyaret programını tamamlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Çalık, daha sonra Van’a geçti. Çalık, PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu Özalp ilçesindeki evinde hayatını kaybeden AKP İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu’nun ailesine ziyarette bulundu.Çalık, 8 çocuk babası Aydın Muştu’nun terör örgütü tarafından çocuklarının önünde katlettiğini belirterek, şehit ailelerini asla yalnız bırakmayacaklarını kaydetti.

Çalık, Şehit Polis Ferhat Arslan’ın ailesini de ziyaret etti.

Çalık basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “7 Haziran’dan itibaren saz çalarak sahnelere çıkan ve PKK’nın meclisteki uzantılarının yaptıkları açıklamaları herkes gördü. Bu süreçten sonra Türkiye’nin her yerini terör eylemleriyle kana bulamak istediler. Sadece PKK değil bütün terör örgütleri el ele vermiş vaziyetteler. PKK ve FETÖ el birliğiyle doğu ve güneydoğuda terörün güçlenmesine vesile oldu. Güvenlik güçlerimizle terör örgütlerine karşı sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hakkari’deydik, şehidimizin ailesinin yanındaydık, acılarını paylaştık. Acılarını paylaştığımız gibi mutluluklarında da Doğu ve Güneydoğudaki bütün vatandaşlarımızın yanındayız. Kürt halkının ve bütün Türkiye’nin temsilcisi biziz. Dolayısıyla terör örgütlerinin artık bu bölgede ilan ettikleri o korku hegemonyasını tamamen yıktık. Hakkari Van’da milletin gözünde artık umut var. Doğu ve Güneydoğu’daki bütün vatandaşlarımız terör örgütüne karşı mücadele için hazırlar. Terör örgütlerini lanetliyoruz ve onlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.” dedi.

Çalık, Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan, AKP İl Başkanı Zahir Soğanda ile birlikte esnaf ziyaretinde de bulundu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Van Valisi İbrahim Taşyapan’ı da ziyaret ederek, görüştü.

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