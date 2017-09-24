“Korkudan Telsizle Konuşamıyorlar”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Akçaabat 6.’cı olağan ilçe kongresinde terörle mücadele konusundan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kadar bir çok konuda değerlendirmede bulundu.

Partisinin Sürmene ilçe kongresinin ardından Akçaabat ilçesine geçen Bakan Soylu, terörle mücadele konusunda hiç yakışmayacak bir iftiraya ortaya koyduklarını söyledi. Bakan Soylu, “Yerli malı insansız ve silahlı hava araçlarının imha ettiği teröristleri sivil ilan ettiler. Piknik yapıyorlarmış sanki orası Hıdırnebi Yaylası, sanki orası Uzungöl. Bunların her birini görüyor ve izliyoruz. Bu kadro her türlü ayak oyunu, darbe ve iftiraya rağmen bir gün dahi geri atmadı. Ülkemizin gelişmesi ve yarınlara gitmesi için bu kadro bir gün dahi geri adım atmadı. Yorgunuz evet, sabahtan akşama kadar çalışıyoruz” dedi.

Artık havada denetim yaptıklarını dile getiren Bakan Soylu, “Bizi terörle uğraştırıyorlardı değil mi? Dediler ki ‘biz bunların terörle hakkından geliriz’ uğraştılar. Şimdi yerle bir oldular. Türkiye’yi terörle terbiye etmeye çalıştınız zannettiniz ki 15 Temmuz’dan sonra Türkiye kıpırdayamayacak öyle mi? Kendi kabiliyetlerimizi o kadar geliştirdik ki. Bakanlık bünyesinde geçen yıllarda İHA’larla çok az uçuş vardı. Şimdi ise onlara nefes aldırmıyoruz. Artık havada denetim yapıyoruz. Şimdi ayda 2 bin 600 saat üzerlerinde yerli, milli ay yıldızlı bizim insansız hava uçaklarımız terörle mücadele bizim en büyük güçlerimizden birisi haline geliyor. Daha önemli adımlarımız var. Bize kamera vermiyorlardı, aha da şimdi biz üretiyoruz. Uçaklarımızı kendimiz üretiyoruz, Atak helikopterlerimizi kendimiz üretiyoruz, Altay tankımızı kendimiz üretiyoruz. Bu Türkiye’yi diz çöktüremeyeceksiniz” şeklinde konuştu.

“Örgüte katılım oranı azaldı, nefesleri tükendi hiç merak etmeyin”

Son bir yılda yapılan operasyonlarda 2 bin 374 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Bakan Soylu, “Bu önemli bir rakam. Örgüte katılım oranı azaldı, nefesleri tükendi hiç merak etmeyin. Bir şey söyleyeyim ama gülmeyin. Bunlar telsiz konuşmalarını çok severdi. Korkudan telsiz konuşmaları dahi yapamıyorlar. Bu konuşmaların sayısı da geçen yıla oranla yarı yarıya düştü. Niye? Telsiz konuşmalarını tespit ediyoruz kafalarına hemen biniyoruz. Bunlar ‘acaba kışın nasıl rahat edebiliriz’ diye düşünüyorlar. Bu kış onlar için kara kış olacak. Hiç endişe etmeyin” diye konuştu.

Trabzon, iha