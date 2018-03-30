“Koşabiliyorsan Koş” Projesi Başladı

‘Koşabiliyorken Koş’ projesi tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da başladı.

Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın sağlanması amacıyla hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi Malatya’da da başladı.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle yürütülecek olan projenin ilk toplantısı Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Deyfullah Özdemir, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Spor Koordinasyon Şefi Orhan Altay ve Sportif Eğitim Uzmanı Ahmet Uncu’nun katıldığı toplantıda proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalar masaya yatırıldı.

Vatandaşların spor yapacağı tesis ve alanlar tespit edilerek, bu alanlarda görev alacak olan antrenör ve spor uzmanlarının belirlendiği toplantıda, proje süresince uygun görülen ve ihtiyaç duyulan okulların tesislerinden de faydalanılacağı kararı alındı.

Kadın-erkek, yaşlı-genç herkesin spor yapmasını amaçlayan proje ile ilgili Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün detaylı bilgilendirme yapacağı da belirtildi.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Projeye iştirak edecek olan vatandaşlarımızın bilinçli spor yapmaları için eğitimli spor uzmanları ve eğitimli antrenörler tarafından kendi yaş,kilo ve fiziki yapılarına göre uygun egzersiz çeşitlerini ve şiddetini ayarlayarak en sağlıklı ve en verimli antrenman şekilleri belirlenecektir. İlk etapta ; İnönü Stadyumu, Atletizm Kompleksi ,Hürriyet Parkı ve Abdullah Gül Parkı aktivitelerin yapılacağı açık alanlar olarak belirlenirken, Atatürk Spor Salonu, Yeşiltepe Spor Salonu, Battalgazi Spor Salonu ve Tecde Spor Salonu da projenin gerçekleştirileceği kapalı spor tesislerimiz olarak tahsis edilmiştir. Proje; ilimiz insanına erkek-bayan genç,yaşlı tüm vatandaşlarımıza her şeyden önce bir birey olmaları açısından oldukça önem taşımaktadır” denildi.

Yeni Malatya Gazetesi