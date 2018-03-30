KOSGEB Desteğiyle İş Yaşamına Atılacaklar

Malatya‘da, denetimlik serbestlikten yararlanan 19 kişiye girişimcilik eğitimi verildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Malatya İl Müdürlüğü ile Malatya Çalışma ve İş Kurumu tarafından düzenlenen girişimcilik kursu tamamlandı.

Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü’nde düzenlene kurs töreninde konuşan Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, kursiyerlere iş hayatında başarılar diledi.

KOSGEB İl Müdürü Murat Seki ise, 19 kursiyerin eğitimlerini tamamlayarak, sertifika almaya hak kazandıklarını belirterek, girişimcilerin hazırladığı iş planının ardından KOSGEB desteğiyle iş hayatına atılacağını söyledi.

Seki, müdürlük olarak girişimcilere 50 bin liralık hibe 100 bin liralık ise kredi desteği verdiklerini anlattı.

Malatya Denetimli Serbestlik İl Müdürü Mesut Öztürk, kursiyerlere 4 gün 32 saat eğitim verdiklerini ve kursiyerlerin tamamının eğitimi başarıyla tamamladığını dile getirdi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman, müdürlük olarak girişimcilere 30 bin liralık hibe verdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Usta, İnfaz Savcısı Murat Kayanç Seki, Öztürk ve Toman kursiyerlere sertifika vererek, toplu fotoğraf çektirdi.

AA