“Kötü Para Kazanmaya Alışık Kişilerin Saldırısına Uğradı”!.

Vali Ali Kaban, Malatya’da göreve başladıktan hemen sonra, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevine getirilmesini istediği, ancak daha önce birlikte görev yaptıkları Ordu’da hakkında çeşitli iddialar bulunduğu yolundaki haberlerin ardından yapılan ataması iptal edilen Sadi Sadıkoğlu’na karşı çıkılması ve buna ilişkin haberlere ilişkin tepkilerini, yaklaşık 8 ay sonra katıldığı televizyon programında “Şahsın kişiliğine dönük, bu işin içinden kötü para kazanmaya alışmış kişilerin saldırısına uğradı.” iddiasıyla birlikte dile getirdi.

VALİNİN 8 AY SONRA KONUŞTU VE İDDİALARDA BULUNDU

Vali Kaban, Vuslat TV’de geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, Veteriner kökenli olan Sadıkoğlu’nun Malatya’ya atanması isteği ve bu atamanın iptaliyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Göreve başladığım ilk gün kayısı ile ilgili bir dileğimi ve niyetimi paylaşmıştım. Demiştim ki; biz Ordu’da çalışırken fındıkla ilgili bir çalışma yaptık, fındıkla kayısı kardeş ürünler, sorunları bile aynı. Tek farkları var, kayısı 1 dolar girdi sağlıyorsa, fındık 10 dolar sağlıyor. Kuru kayısı sadece Malatya’ya hasken, fındık bir bölgeye has. O gün demiştim ki; biz fındığı çalıştık, belli bir başarı elde ettik. Yapılan çalışmalarda çıkan rapor 5×5 adını taşıyordu. 5 yıl 5 lira adı altında çok etkili bir rapor oldu. Sonraki 5 yılı belirledi. Bu çalışmaları yapan kişiye rica edeceğim, onu Malatya’ya getirmeye çalışacağım demiştim. Kendisi bir bakanımıza danışmanlık yapan üst düzeyde birisi. Sağ olsun Gümrük ve Ticaret Bakanımız da devreye girdi. Bir an evvel Malatya’ya geçici olarak gelmesi için gerekli yerlere kabul ettirdik, kararı çıktı. Fakat şahsın kişiliğine dönük, bu işin içinden kötü para kazanmaya alışmış kişilerin saldırısına uğradı. Ordu’dan başlayıp Malatya’da devam eden bir saldırı. Hak verirsiniz ki insanlarda gururu ve onuruyla yaşıyor. O da dedi ki; ben niye geliyorum ki! Malatya’ya ne kötülüğüm oldu ki bu kadar saldırılıyor bana. İşin içinde değişik faktörler olduğunu çok sonra gördük. Üzüldük. Onuruna yediremediği için gelmiyorum dedi. Sadece vekaleten gelecekti, o vekalet döneminde sadece kayısıya odaklanacaktı. Tarım il müdürlüğü vekaleti ile de gelmesi gerekmiyordu aslında. Ancak bazı işleri hızlı yapabilmek açısından, 10 aylık bir öngörüydü. Önümüzdeki kayısı dönemine kadar yapılacak bir çalışmaydı. Biz o çalışmayı Ordu’da yaptığımızda o sene fındık 1.80’den 5’e çıktı ve 5 yıl sürdü. Benzerini kayısı içinde yapacaktık.”

GETİRECEĞİ İSİMLE İLGİLİ İDDİALAR NEYDİ?

Mustafa Toprak’ın yerine Temmuz 2017’de Malatya Valiliği görevine getirilen Ali Kaban, 4 Ağustos 2017 Cuma günü kayısı ihracatçıları tarafından düzenlenen, kendisinin yanı sıra AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AKP Malatya Milletvekilleri Mustafa Şahin ve Nurettin Yaşar, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Malatya Tarım ve Sanayi İhracatçıları Derneği Başkanı Ali Rıza Boyraz ve Malatya’da kayısı ihracatı yapan firmaların yönetici ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Ordu Valiliği sırasında fındık konusunda yaptığı çalışmaları anlatmıştı.

Vali, söz konusu toplantıda Ordu’da fındığın değerlenmesi, tüketiminin artırılması konusundaki çalışmaları “elindeki işe yarar bir bürokrat kadro” ile yaptığını belirterek, “Ama size şunu temin ediyorum, oradaki çalışmamdan atıflar yaparak neler olabileceğini anlatacağım için fındıktan bahsedeceğim. Elimin altında çok işe yarar bir bürokrat kadro vardı. Kafası analitik çalışan, hiçbir yerin menfaati ile ilgisi olmayan, şuanda çok yaygın kullanıyoruz ya ‘win win’ diye, ‘kazan kazan’ oyunu yapabileceğimiz bir sistematiği araştırabilecek bir ekibim vardı. Bende de gözü karalık vardı ve neticede biz bu çalışmaya başladık. Yaklaşık 6 ay kadar çalıştık. Şuanda kayısıyı ne kadar biliyorsam, Ordu’da göreve başladığımda fındığı da o kadar biliyordum. Ama o 6 ayın sonunda fındık konusunda herkes ile atışabilecek kadar fındık bilgim olmuştu. Üstelikte şehir efsanelerinin ötesinde, anlatılan efsanelerin ötesinde gayet bilimsel, gayet hesaba dayalı, gayet o hesapların neticesinde çözüm önerilerine dayalı bir rapor hazırladık.”demişti.

Kaban, Ordu’da Fındık Raporu hazırlanmasında görev yapan bürokrat ekibinin Malatya’da görevlendirilmesi için girişimlerde bulunduğunu bildirmiş, “Bahsettiğim ekibi istedim. Bu bürokratları alabilirsem bu çalışmaya başlayacağız. Belki bir 7-8 ay sürer diye düşünüyorum. Bütün boyutlarıyla düşünmemiz lazım. Çünkü kazan kazan oynamamız lazım. Yani önü açık, bugün çok kazanıp, ertesi yıl komple göçtüğünüz bir sistem istemezsiniz diye düşünüyorum. Bunu kim ister ki. Şimdi herkes kazanmak istiyor, ama birde fedakarlık lazım.” diye konuşmuştu.

Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit’in, geçirdiği bir kaza sonucu ağır yaralanmasından sonra tedavi süreci devam ederken, İhlas Haber Ajansı 19 Ağustos Cumartesi günü Ankara mahreçli olarak, Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne, bakanlık müşavirlerinden Sadi Sadıkoğlu’nun atandığını duyurmuştu. Haberde, Sadıkoğlu’nun atamasının Bakan Eşref Fakıbaba tarafından onaylandığı, 2012’de de AKP’den milletvekili aday adayı olan Sadıkoğlu’nun, Malatya’da kayısı ve bölgede yetişen ürünler üzerine çalışma yapacağı bilgisine yer verilmişti.

Atamaya ilişkin malatyahaber.com’da yayınlanan haberde, görevine geçirdiği kaza nedeniyle tedavi dolayısıyla ara veren ve bir süre sonra göreve başlayabileceği belirtilen bir il müdür vekili bulunurken, onun tedavi sürecinde yerine yapılan, ayrıca Malatya’da kayısı konusunda çok ciddi bir çalışma geçmişi ve araştırmalar yapmış bilim insanları ve kuruluşlar varken, “kayısı tanıtımı” için çalıştırılacağı anlaşılan ve asıl branşı da “Hayvan Sağlığı ve Hastalıkları” olan birinin atanmasına Malatya’da ciddi bir tepki ve değerlendirme gelmezken, atanan kişi ve onu Malatya’ya isteyen Vali’nin eski görev yeri Ordu’da bu atama geniş yankı bulduğu belirtilmişti.

Bu atamayla ilgili, ordugazete.com adlı haber sitesinde “Sadıkoğlu Kaban’ına kavuştu” başlıklı haberde, Valinin hiç yanından ayırmadığı Sadıkoğlu’nun atanmasının sürpriz olduğu belirtildi. Başka bir yerel gazetenin internet sitesinde de benzer yorumlara yer verilirken, Ordu’da yayınlanan “Ordu Hayat” Gazetesi de, 22 Ağustos 2017 Salı günkü sayısında, atamayı, Vali Kaban ve Sadi Sadıkoğlu’nun birlikte bir fotoğraflarının yanı sıra, Sadıkoğlu ile ilgili suçlamaları içeren “Olay müdüre cezaevi yolu gözüktü” başlıklı Ordu Gerçek adlı gazetenin eski bir haberinin kupürü ve “Olay Müdür Malatya’ya” başlığıyla duyurmuştu. Veteriner olan Sadıkoğlu’nun, tarımın ön planda olduğu Malatya’ya atanmasına da dikkat çekilen haberde, Sadıkoğlu’nun adının birçok yolsuzluk ve usulsüzlükle anıldığı, 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı iddialarına yer verilmişti.

Yine Ordu gazetelerinde, Eylül 2017’de yayınlanan haberlerde, bu atamanın iptal edildiği belirtilmişti.

malatyahaber.com- Vuslat TV

KUPÜRLER: Sadıkoğlu’nun Malatya’ya atanması üzerine Ordu basında yeralan bazı haberlerden