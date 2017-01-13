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Malatya Haber -

Kovanları Çalmış, Araç Kiralayıp Götürmüş

Kovanları Çalmış, Araç Kiralayıp Götürmüş
  • 13.01.2017
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Battalgazi ilçesinde 163 arı kovanın çalınması olayı çözüldü. Diyarbakırlı hırsızlık şüphelisi; arı kovanlarını kiraladığı iki kamyonetle alıp Diyarbakır’a götürmüş.

Alınan bilgisine göre; olay 7 Ocak 2017 tarihinde Battalgazi ilçesinde yaşandı. İddiaya göre; 2 kişiye ait 90 bin TL tutarındaki 163 adet arı kovanı çalındı.

Ar ı kovanı sahiplerinin şikayeti üzerine asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri çok yönlü çalışma başlattı. Arı kovanlarının iki ayrı kamyon ve kamyonetle çalınıp götürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine şehir giriş ve çıkışlarında hırsızlığın yaşandığı gün, çıkış yapan kamyon ve kamyonetlerin plakaları Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde hırsızlığın yaşandığı gün Malatya’da çıkış yapan kamyon ve kamyonetlerin plakaları ile çevre illerin PTS kayıtlarındaki PTS kayıtlarıyla da eşleştirildi. İnceleme sonucunda Malatya’da hırsızlığın yaşandığı gün çıkış yapan şüpheli iki kamyon ve kamyonetin Diyarbakır’a giriş yaptığı belirlendi.

Plakaları belirlenen kamyon ve kamyonet sürücülerinin bilgilerine ulaşan Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları soruşturmada arı kovanlarını çalan ve bunları kiraladığı kamyonlarla Diyarbakır’a götüren Diyarbakır nüfusuna kayıtlı S.K. adlı şüpheliyi, arı kovanları ile birlikte yakaladı.

Ele geçirilen 90 bin TL tutarındaki  163 arı kovanı sahiplerine teslim edilirken, S.K. adlı şüpheli ise Diyarbakır’da gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Yorumlar
  1. Harun kaya dedi ki:
    13 Ocak 2017, 23:50

    Allah belalarini versin…

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