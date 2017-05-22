Kovuktan Kedi Kurtarma
Malatya’nın Darende ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Darende ilçesi Beybağı Mahallesi Kabasakal Sokak’ta sarp kayalıklara çıkan kedi bir kovukta mahsur kalınca hayvanın sahibi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kedinin mahsur kaldığı bölgeye merdiven yardımı ile çıkarak kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.
iha
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