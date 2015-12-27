Köy Yollarında Kar Engeli

Malatya’da kar nedeniyle 106 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kapalı olan ilçelerdeki köy sayısı şöyle: Arapgir 23, Pütürge 17, Arguvan 16, Kuluncak 16, Hekimhan 11, Darende 7, Doğanşehir 7, Doğanyol 3, merkez 2, Akçadağ 2, Yeşilyurt 2 olmak üzere toplam 106 köy yolunun ilçe merkezleri ile irtibatı kesik durumda.

İl Özel İdaresi tarafından 1 kar makinası, 16 dozer, 24 greyder, 8 kepçe, 11 kamyon veya traktör ve 21 ekip ile köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.