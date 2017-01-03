Köy Yollarında Kar Mücadelesi

2 Ocak Pazartesi günü başlayan ve 3 Ocak Salı günü de aralıklarla devam eden hafif kar yağışı, yüksek kesimlerde bazı mahalle yollarının kapanmasına neden oldu. Kar yağışı nedeniyle 40 dolayında kırsal mahalle yolu ulaşıma kapanırken, yağışla birlikte tuzlama ve karla mücadele çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, kapanan yolların tamamına yakınını ulaşıma açtı.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Malatya genelinde kar temizleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının özellikle Darende ve Doğanşehir ilçelerinde birçok mahalle yolunu ulaşıma kapadığı belirtildi.

Son kar yağışı ile birlikte Darende’de 13, Doğanşehir’de 22, Akçadağ’da 1 ve Doğanyol’da da 3 olmak üzere toplamda 39 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

600 km karla mücadele çalışması

39 kırsal mahallenin ulaşıma kapanan yol uzunluğunun 600 kilometreye yakın olduğu belirtilirken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 24 saat aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sonucunda yolların büyük bölümünün ulaşıma açıldığı bildirildi. Sadece Darende ilçesinde 22 kilometre uzunluğunda 2 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu kaydedilirken, sözkonusu bu 2 mahalle yolunun da akşam saatleri itibariyle ulaşıma açılmasının hedeflendiği belirtildi. 3 Ocak Salı günü akşam saatleri itibariyle kar yağışının aralıklarla yüksek kesimlerde devam ettiği kaydedildi.

Bülten