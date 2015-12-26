Köyde Cinayet!..

Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Kökpınar Köyü’nde 26 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürülürken, katil zanlısı olarak eşi aranıyor. Bu arada, Hekimhan ilçesi Güzelyurt Kasabası’nda da bir seyyar satıcının (fotoğraftaki), tartıştığı müşterisi tarafından tabancayla vurularak yaralandığı bildirildi.

KÖYDE CİNAYET..

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kökpınar köyünde 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hüseyin F. ( 29) ile eşi Rabia F. (26) henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin F. eşi Rabia F.’yi 5 yerinden bıçakladı. Karnından bir, sırtından dört bıçak darbesi alan Rabia F. olay yerinde hayatını kaybetti. Köyden gelen ihbar üzerine giden jandarma ekibi, genç kadının cesedini buldu.

Olaydan sonra firar eden Hüseyin F.’nin yakalanmasına çalışıldığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

SEYYAR SATICI VURULDU..

Öte yandan Hekimhan Güzelyurt beldesinde de bir seyyar satıcı vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Hekimhan ilçesi Güzelyurt beldesinde meydana gelen olayda seyyar satıcılık yapan Turan Ö. (38) müşterisi Murat K. ile pazarlık yapmaya başladı. Bir ara ateşlenen pazarlık tartışmaları kavgaya dönüştü. Müşteri Murat K. belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek Turan Ö.’yü sağ kasığından vurdu. Yaralı olarak Hekimhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Turhan Ö, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olaydan sonra kaçtığı belirtilen zanlının yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF: Güzelyurt’taki olayda yaralanan seyyar satıcı Turan Ö..