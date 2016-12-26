Köyde Kanalizasyon Çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Yazıhan ilçesi Akyazı mahallesinde kanalizasyon altyapı çalışması yapıyor.

Muhtar Şatır: En kısa sürede çözüme kavuşturuldu

Yazıhan İlçesi Akyazı Mahalle Muhtarı Orhan Şatır, artan Nüfus ile beraber oluşan alt yapı sıkıntılarını belirterek, MASKİ’nin bu sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturduğunu aktardı. Muhtar Şatır, 1.010 metre boru hattı ile 500 kişilik Fosseptik projesinin alt yapısının tamamlandığını ve en kısa sürede hayata geçeceğini belirterek çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır başta olmak üzere, MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Dr. Özgür Özdemir ve ekibine mahallelim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dr. Özgür Özdemir: Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, MASKİ’nin sorumluluk alanında olan tüm bölgelerde çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Yazıhan İlçe genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar Akyazı’da 500 kişilik Fosseptik Projesi, 1.010 metre kanalizasyon hattı, 31 adet parsel ve muayene bacası çalışmalarımızı tamamladık. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin sağlam bir alt yapıya kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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