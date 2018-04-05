Köylere 47 Km. Kanalizasyon Hattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon İşleri kapsamında Sütlüce Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmaları Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir: “Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü olarak şehrin dört bir tarafında çalışmalarımız hızla devam ediyor. 4 yıl içinde yaklaşık 2.500 kilometrelik hat çalışmasını hayata geçirdik. Çalışmalarımızdan biriside muhtelif mahallelerdeki kanalizasyon hattı inşaatıdır. Bu ihalemiz kapsamında belirlediğimiz mahallere (köylere), 8 milyon TL maliyetinde 47 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştireceğiz. Muhtelif Mahallelerden birisi olan Sütlüce Mahallesi’nde yaklaşık 120 bin TL değerinde 200’lük hatlarla 1000 metrelik kanalizasyon çalışması yapıyoruz. İlmek ilmek Malatya’nın her tarafında çalışıyoruz. Çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

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