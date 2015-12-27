Kozluklu’ya Ödül

İnönü Üniversitesi’nde bu yıl ilk defa yapılan 1. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi sona erdi.

İnönü Üniversitesi’nde üç gün süren programı dahilinde Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından, Malatyalı olan Kanal 24 Moderatörü Fuat Kozluklu’ya yılın en iyi anchormanı ödülü verildi. 200’ün üzerinde dış katılımın olduğu öğrenci kongresine kardeş ülke Bosna-Hersek’ten öğrenci ve öğretim üyeleri katılımı oldu.

Bosna ve Kosova savaşı sırasında savaş görüntülerini dünyaya ilk duyuran muhabir olması münasebetiyle Kanal 24 moderatörü Fuat Kozluklu’ya yılın en iyi anchormanı ödülünün verildiği kaydedildi.

Gazeteci Fuat Kozluklu, kongrede söyleşiye de katıldı.