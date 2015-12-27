Vatan Gazetesi Yazarı Murat Çelik, son yıllarda darbelere zemin hazırlama tartışmaları bağlamında sıklıkla gündeme gelen Seferberlik Tetkik Kurulu’nun Türkiye genelindeki 16 bölge başkanlığından 11’inin kapatıldığını, kapatılan bölge başkanlıklarından birinin de Malatya olduğunu yazdı. Çelik’e göre, kapatılan bölge başkanlıklarındaki ‘Kozmik Oda’lardaki ‘kozmik belgeler’ Ankara’ya gönderildi.

Vatan Gazetesi’nin bugünkü manşetini de oluşturan ‘Kozmik Operasyon’ başlıklı yazıda, Genelkurmay Başkanlığı’nın eski adı Özel Harp Dairesi olan Seferberlik Tetkik Kurulu’nu budadığını belirten Vatan Gazetesi Yazarı Çelik, “Bülent Arınç’a suikastle gündeme gelen kozmik odalar Ankara’ya taşınıyor. Seferberlik Tetkik Kurulu’nun Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Konya, Gaziantep, Amasya, Malatya, Muğla ve Ağrı’daki bölge başkanlıkları artık yok. 16 bölge başkanlığından 11’ini kapattı. Bu merkezlerdeki ‘ÇOK GİZLİ’ kozmik belgeler de Ankara’ya taşınıyor” diye yazdı.

Aralarında Malatya Seferberlik Tetkik Kurulu Bölge Başkanlığı’nın da bulunduğu 11 bölge başkanlığı binalarının kapatılma süreci sonunda belediyelere devredileceğini belirten Vatan Gazetesi Yazarı Murat Çelik, konuya ilişkin olarak yazısında şu ayrıntılara yer verdi:

“Yurt çapındaki toplam 16 başkanlıktan 11’inin varlığına son verilirken, geriye sadece şu adreslerde, 5 Seferberlik Bölge Başkanlığı kaldı: İskenderun, Diyarbakır, Van, Kars ve Edirne.

Genelkurmay İkinci Başkanı’na bağlı olarak görev yapan Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren başkanlıklar, Seferberlik Tetkik Kurulu’nun bölge temsilcilikleri niteliğinde. 1952 yılında kurulan bir yapı… Görevi -en özet ifade ile “Bir işgal durumunda sivil halkı teşkilatlandırmak”. Biraz daha detaylı tanımlamak gerekirse, “Ülke bütünlüğünü tehdit eden her türlü unsuru engellemek maksadıyla, düşman ülke ve unsurların yurt içinde uyguladıkları ekonomik, psikolojik siyasi vb. işgalini hedefleyen GNH (Gayrinizami harp) faaliyetlerim tespit etmek ve karşı tedbirleri planlamak’.

Özellikle ‘Çukurambar Vakası’ olarak kayda geçen Bülent Arınç’a suikast hazırlığı iddiası sonrası yapılan ‘Kozmik Oda’ aramaları ile birlikte ülke gündeminde yer bulan Seferberlik Tetkik Kurulu, artık sadece 5 bölge başkanlığı ile (adeta sembolik boyutta) devam edecek faaliyetine.

Bu gerçek, hafta başında (20 Mayıs 2013) açıklanan tayinler ile ortaya çıktı. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Konya, Gaziantep, Amasya, Malatya, Muğla ve Ağrı’daki bölge başkanlıklarında görev yapan “Bordo Bereli’ subay ve astsubaylar Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın farklı birimlerine atandı ve yerlerine yeni atama yapılmadı. Hemen ardından da, bu 11 ildeki bölge başkanlık binalarının belediyelere ya da sivil kurumlara devredilmesi süreçleri başladı. Şu günlerde, telefon hatlarının iptal işlemleri yapılıyor, en önemlisi de her başkanlığın gizli bilgi ve belgelerinin yer aldığı “kozmik odalar’ boşaltılıyor. Kozmik belgeler, Ankara’ya, Genelkurmay Başkanlığı’nın belirleyeceği birime taşınacak.

Son yıllarda fazlasıyla tartışmaya konu olan bu birimin fiilen lağvedilmesi konusunda bilgi istediğim askeri kaynaklardan gelen yanıt şöyle oldu: “Söz konusu olan, yeni tehdit değerlendirmesi kapsamında artık işgal ihtimali kalmadığı değerlendirilen bölgelerdeki başkanlıklarda görev yapan ve atıl kalan özel kuvvetler personelinin daha etkin kullanılması maksadıyla alman bir tedbir. O gücün, farklı birimlerde kullanılması, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkinleşmesine olumlu katkı sağlayacaktır. Seferberlik Bölge Başkanlıkları sadece sınır hatları ve kritik öneme haiz az sayıdaki bölgede görev yapmaya devam edecek”.

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