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Malatya Haber -

KPSS’nin İlk Oturumu Yapıldı

KPSS’nin İlk Oturumu Yapıldı
  • 21.05.2017
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Kamudaki A grubu kadrolar ile öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) ilk oturumu yapıldı.

Malatya’da adaylar, sınav salonlarına polis kontrolünden geçirilerek alındı. Adayların, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür Genel Yetenek oturumunda adaylara Türkçe testinde 30 soru Matematik testinde 30 soru, Tarih testinde 27 soru, Coğrafya testinde 18 soru, Anayasa – Vatandaşlık testinde 9 soru ve Güncel Bilgiler testinde 6 soru soruldu.

2017 KPSS’de adaylara 15 Temmuz hakkında bir soru soruldu. Sorulan soruda 15 Temmuz’da kahraman unvanını alan ilçesinin hangisi olduğu soruldu.

15 Temmuz sonrası Kahraman ön adını alan ilçe sorusu adayları zorladı

15 Temmuz darbe girişiminde en çok sivil can kaybının yaşandığı ilçelerden olan bölgeye Kahraman ön adı verilmişti.

AA- milliyet.com.tr

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